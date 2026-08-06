Duras imágenes: Un policía marroquí golpea fuertemente a un inmigrante que regresaba a su país tras haber cruzado a Ceuta

El pasado 31 de julio, un policía de Marruecos agredió atestando varios golpes y lanzando objetos a un joven inmigrante que regresaba a su país tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a través de la frontera de El Tarajal.

Además, en el vídeo se aprecia cómo el agente utiliza un utensilio similar a una porra o un palo para golpearlo fuertemente de forma reiterada.

La imagen, que se ha hecho viral, ha provocado tal ola de indignación, que las autoridades marroquíes se han visto obligadas a abrir una investigación para esclarecer las circunstancias.

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