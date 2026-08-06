Ucrania condena el último ataque de Rusia que ha dejado 17 muertos mientras Zelenski denuncia los "safaris humanos" a sus ciudadanos

Al menos 17 personas han muerto y 44 han resultado heridas en un nuevo ataque nocturno de Rusia contra la región de Kiev, ha informado el presidente Volodímir Zelenski, después de que el Servicio de Emergencias diera cuenta de los bombardeos y Rusia confirmara una ofensiva en la zona.

"Hasta ahora se han reportado 44 heridos como causa del ataque masivo ruso a Kiev y la región de Kiev. Lamentablemente, 17 personas han muerto. Mis condolencias a las familias" ha escrito Zelenski en su cuenta X.

Las alertas antiaéreas sonaron durante la noche en toda la capital ucrania, de tres millones de habitantes, donde la administración militar ha informado de que siete puntos han sido alcanzados en un ataque que comenzó poco después de la medianoche.

Rusia emplea los "safaris humanos"

Lo que más preocupa a Ucrania ahora son los denominados "safaris humanos", término empleado por las autoridades ucranianas para describir la persecución deliberada de civiles por parte de Rusia.

En las imágenes se puede ver un ejemplo, un dron suicida sobrevuela la calle sobre un puesto de frutas en el que un hombre sale corriendo. El hombre no puede escapar y el dron explota junto a él. La víctima ha podido sobrevivir pero sufre una conmoción cerebral y numerosas heridas.

No ha sido el único ataque, horas después, misiles sobrevolaban Kiev con un único objetivo, instalaciones civiles. El presidente de Ucrania reclama más sistemas patriots de defensa para proteger las ciudades.

Trump ha enfriado ese envío que, en el mes de junio y julio, Rusia ha lanzado más de 500 misiles.

Ucrania también ataca Rusia

Rusia ha intensificado sus ataques contra Kiev en las últimas semanas, con varios bombardeos registrados durante el último mes. Ucrania también atacó un centro logístico del minorista ruso de comercio electrónico Wildberries, que se suma a más de una docena de instalaciones dañadas recientemente.

El conflicto está causando la muerte de un número creciente de civiles, aunque ambos lados dicen que estos no son un blanco oficial. En Ucrania, en los primeros seis meses de 2026, 1.396 civiles fallecieron y 7.978 resultaron heridos en el país, lo que supone un aumento del 37% con respecto al mismo periodo de 2025.

Este aumento se debió en gran medida a los ataques de largo alcance de Rusia, que afectaron principalmente a centros urbanos alejados de la línea del frente.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.