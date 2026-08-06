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Donald Trump ofrece acceso premium a sus mensajes en su red social por 100.000 dólares al mes

Truth Social pertenece a la familia Trump, el presidente es el que más seguidores tiene y la oposición lo califica como un nuevo caso de corrupción.

Donald Trump

Donald Trump pretende seguir enriqueciéndose cobrando 100.000 dólares al mes para poder ver antes sus mensajes en su red social | EFE

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Manuel Pinardo
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está ofreciendo acceso anticipado a sus publicaciones de Truth Social, la red social que pertenece a su familia. La oposición lo tacha de ser ahora un nuevo caso de corrupción.

Trump Media and Technology Group, la compañía que opera la red en la que el presidente publica en reiteradas ocasiones al día, ha lanzado oficialmente su nuevo servicio basado en suscripciones este sábado, dando a los clientes de pago un acceso más rápido y en tiempo real a las publicaciones de Trump y otras cuentas de alto perfil previo un pago de 100.000 euros.

Con el nombre de Truth API, el sistema tiene la intención de proporcionar a las empresas "un canal directo, con licencia y en tiempo real de los mensajes que más mueven el mercado de la plataforma", ha dicho el director ejecutivo de la compañía Kevin McGurn en un comunicado que anuncia el lanzamiento.

Prioridad de acceso y precio desorbitado

La nueva oferta impulsada por el presidente, incluye servicios similares a las ofertas de pago disponibles en otras plataformas de la competencia pero con matices, la prioridad de acceso a mensajes ajenos y un precio particularmente alto.

La otra particularidad es que Truth Social destaca porque su usuario más influyente es Trump, quien también es el mayor accionista de la empresa matriz que cotiza en bolsa, lo que significa que él puede beneficiarse personalmente del servicio.

Aunque el anuncio no menciona específicamente a Trump, su cuenta @realDonaldTrump es de lejos la más grande de la plataforma. Habitualmente la usa para anunciar decisiones políticas relevantes antes de hacerlo en otro lugar. La cuenta alcanza los 13 millones de seguidores.

La oposición considera que es corrupción

Miembros de la oposición y varias organizaciones consideran que el nuevo servicio de pago es una nueva prueba flagrante de manipulación del mercado y uso de información privilegiada.

Trump ha usado repetidamente Truth Social para revelar movimientos políticos significativos con capacidad de alterar los mercados financieros, incluyendo publicaciones que involucran aranceles y la guerra de Irán.

El lanzamiento se produce pocos días después de que los senadores demócratas Adam Schiff y Elizabeth Warren pidieran a la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, que investigue este nuevo servicio. El año pasado, Trump publicó más de 100 publicaciones en Truth Social en un solo día, mientras que los mercados variaban a cada mensaje que publicaba.

El viernes, un día antes del debut de su nuevo servicio, las acciones de Trump Media subieron un 5.5% hasta los 10,39 dólares poco antes de que cerrara el mercado. La empresa del presidente ha dependido principalmente de los ingresos por publicidad, pero el nuevo servicio de suscripción de pago puede convertirse en una importante fuente de ingresos para toda la familia Trump.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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