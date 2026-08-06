Ciberataques al sistema de agua de Estados Unidos mientras crece la sospecha sobre Irán

La preocupación por la seguridad de las infraestructuras críticas de Estados Unidos continúa aumentando tras la sucesión de ciberataques registrados contra sistemas de abastecimiento de agua en distintos puntos del país. En apenas unos días, al menos siete Estados han confirmado incidentes relacionados con sus redes de gestión hídrica, una situación sin precedentes recientes que ha obligado a administraciones locales, estatales y organismos federales a reforzar la vigilancia sobre este servicio esencial.

Minnesota fue el primer territorio en informar de un ataque contra sus sistemas de control del agua. Desde entonces, la lista de afectados no ha dejado de crecer con la incorporación de otros Estados, entre ellos Míchigan, mientras las autoridades investigan el alcance real de los sabotajes. Según las informaciones disponibles, los ataques habrían afectado a unas 30 plantas de tratamiento de agua repartidas por el país.

Registrados en siete estados

Por el momento, los responsables de la gestión del agua insisten en que no se han detectado alteraciones ni en la calidad del suministro ni en el acceso al agua potable. Sin embargo, el hecho de que los ataques hayan alcanzado infraestructuras consideradas críticas ha incrementado la preocupación entre responsables políticos y expertos en ciberseguridad, que mantienen un seguimiento constante por si aparecieran nuevas incidencias o anomalías en los sistemas informáticos que regulan el funcionamiento de estas instalaciones.

La investigación continúa abierta y, hasta ahora, las autoridades no han atribuido oficialmente la autoría de los ataques. Aun así, diversos analistas especializados consideran que el origen podría encontrarse en grupos vinculados a Irán. Esta hipótesis cobra fuerza en un contexto especialmente delicado para las relaciones entre ambos países, inmersos desde hace cinco meses en una nueva escalada militar tras el fracaso del alto el fuego que siguió a las operaciones lanzadas por Estados Unidos e Israel.

Expertos en seguridad citados por The New York Times recuerdan que Irán ha incrementado significativamente su actividad en el ámbito de la ciberguerra desde el inicio del conflicto. Según estos analistas, Teherán ya ha recurrido en ocasiones anteriores a operaciones similares dirigidas contra infraestructuras estratégicas y, además, en este caso no se aprecia una motivación económica evidente, un factor que suele diferenciar este tipo de ataques de los realizados por organizaciones criminales dedicadas al ransomware o a la extorsión.

No obstante, otras líneas de investigación permanecen abiertas. De acuerdo con la cadena CBS, que cita fuentes del FBI, los investigadores también estudian la posibilidad de que el responsable haya intentado simular un origen iraní con el objetivo de aumentar la tensión política y diplomática entre Washington y Teherán. Esa hipótesis refleja la creciente complejidad de las operaciones de ciberespionaje y sabotaje, donde la atribución de la autoría resulta especialmente difícil.

Trump descarta que Irán esté detrás

Mientras los expertos analizan las pruebas, el presidente Donald Trump ha descartado públicamente la implicación de Irán. Durante una reunión con su Gabinete celebrada en la residencia presidencial de Camp David, el mandatario aseguró que no cree que la República Islámica esté detrás de los ataques y responsabilizó directamente a las autoridades de Minnesota.

“Escuchamos que hubo un ciberataque en Minnesota y le echan la culpa a Irán. Yo no lo creo. Creo que culparía a Minnesota, porque son tremendamente incompetentes”, afirmó Trump. El presidente fue incluso más lejos al asegurar que “hubo un ciberataque contra 30 plantas de tratamiento de agua” y añadió que responsabilizaría al Estado y a su gobernador antes que a Teherán. “Le gusta decir: ‘¡Oh, Irán!’. Ojalá Irán tuviera esa suerte. Irán tiene problemas más graves de los que preocuparse que Minnesota”, declaró.

Los ataques vuelven a poner el foco sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas frente a amenazas digitales. En los últimos años, las plantas de tratamiento de agua, las redes eléctricas, los hospitales y los sistemas de transporte se han convertido en objetivos prioritarios para grupos de ciberdelincuentes y actores estatales, lo que ha llevado a Estados Unidos a reforzar sus protocolos de protección y respuesta. Aunque el suministro de agua continúa funcionando con normalidad, la sucesión de incidentes demuestra que la ciberseguridad se ha convertido en un elemento estratégico de primer nivel para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.