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Indignación en Perú tras la denuncia de agresión sexual de la cantante de cumbia Nancy Saldaña

La difusión de las imágenes del presunto ataque ha desatado una ola de rechazo, mientras las autoridades investigan los hechos denunciados por la artista.

Agresión sexual a una cantante de cumbia

Denuncia de agresión sexual de la cantante de cumbia Nancy Saldaña | EFE

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Sara Díaz
Publicado:

La denuncia de una presunta agresión sexual contra la cantante de cumbia Nancy Saldaña ha provocado una ola de indignación en Perú. El caso ha tenido una enorme repercusión después de que salieran a la luz las imágenes del supuesto ataque, que habría sido grabado por cámaras de seguridad durante un ensayo de la orquesta en la que trabaja la artista.

Según el relato de la denunciante, los hechos ocurrieron mientras se encontraba descansando en una sala del local de ensayo. La cantante asegura que un compañero de la agrupación aprovechó ese momento para realizarle tocamientos sin su consentimiento. Las imágenes difundidas por medios locales muestran cómo el hombre se acerca a la artista, unas escenas que han generado un profundo rechazo en la sociedad peruana.

Tras hacerse público el vídeo, colectivos feministas, representantes del mundo de la música y miles de usuarios en redes sociales han reclamado una investigación rápida y una mayor protección para las víctimas de violencia sexual. El caso también ha reabierto el debate sobre la seguridad de las mujeres en los entornos laborales y la necesidad de reforzar los protocolos de prevención y denuncia.

Las autoridades peruanas han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades. Mientras tanto, la cantante ha recibido numerosas muestras de apoyo y ha pedido que el caso sirva para animar a otras víctimas a denunciar este tipo de agresiones.

El presunto agresor ha sido apartado de la agrupación musical mientras avanzan las diligencias judiciales. La investigación continúa y serán las autoridades las encargadas de determinar lo ocurrido y las posibles consecuencias legales. El caso mantiene una gran atención mediática en Perú y ha vuelto a poner el foco en la lucha contra la violencia sexual y la protección de las víctimas.

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