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Influencer asesinado

Duras imágenes | Asesinan a un influencer mexicano en plena transmisión en directo

Dos individuos en motocicleta sorprendieron al joven de 24 años en un aparcamiento y le dispararon en la cabeza.

El influencer Mexicano

El influencer Mexicano @alejandrofierroo

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Daniel Caballero
Publicado:

El influencer mexicano César Gastélum, conocido en redes sociales como 'Cesarín', fue asesinado a tiros este martes mientras realizaba una retransmisión en directo en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. El ataque ocurrió en una concurrida zona y quedó registrado en la emisión que el joven estaba realizando en ese momento.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las ocho de la tarde, cuando varias detonaciones sembraron el pánico entre las personas que se encontraban en la zona. Gastélum estaba acompañado por otras dos personas y se encontraba en el aparcamiento de un conocido establecimiento de comida rápida preparando contenido para sus redes sociales.

Según las primeras informaciones, dos individuos llegaron al lugar en motocicleta y uno de ellos abrió fuego contra el creador de contenido, disparándole en la cabeza. El momento quedó captado por la emisión en directo. Desde Antena 3 Noticias les informamos que las imágenes son de extrema dureza:

Al llegar al lugar, los agentes creyeron inicialmente que la víctima era un repartidor de comida debido a la ropa naranja fluorescente que vestía. Sin embargo, tras identificar el cuerpo y revisar el material grabado durante la retransmisión, confirmaron que se trataba del influencer.

Gastélum tenía 24 años y era una figura muy conocida en Sinaloa por sus vídeos de humor y sus parodias sobre la vida cotidiana y la cultura norteña de México. En TikTok acumulaba cerca de 580.000 seguidores, más de 22 millones de 'me gusta' y contaba también con más de 16.000 suscriptores en YouTube.

Su contenido, centrado en situaciones cotidianas, expresiones locales y costumbres de la región, le había convertido en uno de los creadores digitales más populares del estado. Su asesinato ha provocado una oleada de reacciones y mensajes de condolencia en redes sociales, donde miles de seguidores han lamentado la muerte del joven influencer.

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