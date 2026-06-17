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La cumbre del G7 cierra filas con Ucrania, acuerda reforzar la ayuda militar a Kiev y exhibe una imagen de unidad entre los aliados

Los líderes acuerdan aumentar la ayuda militar y económica a Kiev mientras Macron destaca el entendimiento alcanzado con Donald Trump.

Trump y Macron en la cumbre del G7

Trump y Macron en la cumbre del G7 Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Los países del G7 han concluido su reunión en Évian-les-Bains con un mensaje de respaldo a Ucrania y una imagen de mayor sintonía entre los aliados. Tras tres jornadas de encuentros, los líderes de las principales economías occidentales acordaron reforzar el apoyo a Kiev y reclamaron a Rusia que avance hacia una negociación para poner fin a la guerra.

El encuentro reunió a los dirigentes de Francia, Alemania, Italia, Japón, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Según defendió el presidente francés, Emmanuel Macron, la cumbre ha permitido recuperar una dinámica de cooperación entre los socios después de varios meses marcados por desacuerdos en el escenario internacional.

Apoyo conjunto a Kiev

Uno de los principales acuerdos alcanzados ha sido una declaración conjunta en la que los miembros del G7 apuestan por incrementar la asistencia militar a Ucrania. El documento recoge el compromiso de reforzar las capacidades de defensa aérea del país, suministrar más sistemas de misiles interceptores y de largo alcance y aumentar el respaldo al sector energético para afrontar el próximo invierno. Los aliados buscan mantener la presión sobre Moscú y reforzar la posición ucraniana de cara a una eventual negociación.

Durante la cumbre también se puso de manifiesto una mayor coincidencia de posiciones entre los socios occidentales respecto al conflicto. Macron aseguró que es la primera vez que aprecia una convergencia de este nivel entre los miembros del G7 sobre la guerra en Ucrania.

Macron destaca el clima de cooperación

El presidente francés calificó el resultado de la reunión de "objetivamente un éxito" y puso el acento en el ambiente que ha predominado durante las sesiones de trabajo. "Estos últimos meses estuvieron marcados por fragmentaciones y divisiones", reconoció, aunque defendió que en esta ocasión ha habido "negociaciones de calidad y una verdadera cooperación".

El dirigente francés también destacó el papel desempeñado por Donald Trump durante la cita. Tras el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán el pasado domingo, el presidente estadounidense mantuvo un perfil más moderado que en anteriores encuentros internacionales, una circunstancia que, según Macron, favoreció el desarrollo de las conversaciones.

La cumbre concluye así con el compromiso de mantener el apoyo político, militar y económico a Ucrania y con el objetivo compartido de reforzar la coordinación entre los socios del G7 ante la evolución del conflicto.

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