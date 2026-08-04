Dos muertos por el brote de una bacteria que causa "diarrea explosiva"

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han confirmado las dos primeras muertes asociadas al brote de ciclosporiasis que afecta a distintos estados del país. Ambas muertes se han registrado en Michigan, el territorio con mayor número de contagios, donde las víctimas presentaban enfermedades previas que se agravaron tras contraer la infección provocada por el parásito Cyclospora.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, los dos pacientes sufrieron complicaciones derivadas de la enfermedad, entre ellas una deshidratación intensa y debilidad muscular. El organismo no ha facilitado más información sobre los fallecidos, aunque ha insistido en que este tipo de infección no suele ser mortal.

Más de 18.000 casos bajo seguimiento

El brote comenzó a detectarse a principios de mayo, cuando las autoridades observaron un aumento de casos de ciclosporiasis en varios estados. Los pacientes compartían un mismo patrón: no habían viajado recientemente al extranjero, lo que hizo centrar la investigación en un alimento distribuido dentro del país.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mantienen bajo seguimiento más de 18.000 casos registrados durante este año. De ellos, más de 11.200 corresponden a Michigan y 193 personas han necesitado ingreso hospitalario. Los investigadores continúan analizando miles de diagnósticos para determinar su relación con el brote.

La ciclosporiasis provoca una infección intestinal cuyos síntomas más frecuentes son diarrea acuosa, en ocasiones descrita como explosiva, además de pérdida de apetito, náuseas, vómitos, fiebre leve, dolor abdominal, fatiga e hinchazón. La enfermedad puede prolongarse durante semanas si no recibe tratamiento antibiótico.

La investigación apunta a la lechuga iceberg

Las pesquisas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sitúan el posible origen del brote en lechuga iceberg procedente de México. En un primer momento, la investigación se centró en restaurantes de una famosa cadena de comida rápida, aunque posteriormente el foco se trasladó a una empresa agroalimentaria.

La compañía anunció el pasado 17 de julio la retirada voluntaria de toda la lechuga iceberg cultivada en el centro de México que había sido identificada como posible origen de uno de los brotes de Cyclospora. Además, aseguró que los productos que actualmente se comercializan ya no pertenecen al lote afectado.

No es la primera vez que Estados Unidos afronta un episodio similar. En 2018, un brote relacionado con ensaladas contaminadas afectó a cerca de 400 personas y, un año después, otro episodio fue vinculado a una hierba importada desde México.

Pese al elevado número de contagios y a los primeros fallecimientos confirmados, las autoridades sanitarias de Michigan consideran que la evolución del brote comienza a mejorar. "Tenemos cada vez más confianza en que el brote está disminuyendo", señaló la portavoz del Departamento de Salud estatal, Laina Stebbins.