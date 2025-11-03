Trump descarta el envío de misiles Tomahawk a Ucrania: "Realmente no me lo planteo"

En el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, continua el "intento de mediación" del presidente Donald Trump, que tiene como objetivo terminar con el conflicto para completar así su lista de guerras terminadas. Algo que el mandatario realiza, siempre y cuando Estados Unidos no se vea afectado por entrometerse entre ambos países. Por ello, cuando Ucrania le solicitó los tan deseados misiles Tomahawk, Trump se lo ha pensado dos veces por las posibles represalias por parte de Rusia.

En respuesta a la prensa, a su llegada a la Base Conjunta de Andrews, en Maryland, aseguró que "realmente no" se plantea enviar misiles a las fuerzas ucranianas. Una decisión que toma tan solo 6 días después de la petición por parte de Kiev y de que Putin advirtiera que la entrega de armamento de ese calibre podría ser un problema para EEUU.

Opinión de Ucrania

Por su parte, Zelenski asegura que obtener los Tomahawk supondría un arma latente para obligar al Kremlin a negociar y poner fin a los ataques, debido al temor que podría tener Putin ante la llegada de los misiles a territorio ruso. Con este movimiento podría realizar ataques de largo alcance contra Rusia como método de defensa ante posibles ataques.

Mientras tanto, aunque no cuenta con dicho armamento, Ucrania ha conseguido realizar diversos ataques, para llevar a cabo una exitosa campaña utilizando sus propios drones y misiles contra objetivos militares y estratégicos rusos.

Idea de los Tomahawk

En las últimas semanas, Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, discutieron la idea de enviar los misiles Tomahawk durante su reunión en la Casa Blanca el 22 de octubre. Rutte declaró el viernes que el asunto estaba bajo revisión y que la decisión final correspondía a Estados Unidos, que por el momento no enviará dicho armamento.

