VÍDEO: Un agente golpea en la cabeza a un conductor que se estampó con su coche patrulla en Chicago

Lo que se ve en el vídeo ha ocurrido en Chicago, se trata de un agente de inmigración deteniendo a golpes a un hombre, después de que su vehículo colisionara con el coche patrulla.

Los hechos tenían lugar este viernes a medio día en la ciudad de Evanston, en un suburbio de Chicago, cuando un turismo chocaba contra la parte trasera de un vehículo de la Patrulla Fronteriza. Tras la colisión, los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron a tres personas.

Una detención que ha desatado una disputa migratoria y policial, tras las imágenes difundidas en redes sociales en las que se puede ver a un agente arrodillado sobre la espalda de un hombre, propinando golpes repetidos en la cabeza contra el asfalto.

Ante este revuelo, el Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la actuación de sus compañeros, justificando que el oficial ejecutó "golpes defensivos", después de que el detenido presuntamente "le agarrara los genitales y apretara".

