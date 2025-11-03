Bélgica apunta a Rusia tras nuevos vuelos de drones sobre bases militares

Las alarmas vuelven a sonar en Bélgica. Cuatro drones no identificados fueron detectados sobre bases militares el domingo por la noche. Es el quinto incidente en apenas un mes. El ministro de Defensa belga, Theo Francken, ha sugerido que los recientes sobrevuelos de drones detectados sobre bases militares y aeropuertos del país podrían estar vinculados a operaciones de espionaje ruso.

En declaraciones a la cadena local VTM, Francken reconoció que por ahora no disponen de datos concluyentes sobre su procedencia, aunque señala a Moscú como posible responsable, teniendo en cuenta otros incidentes similares registrados en otros países del este de Europa y los bálticos. “La policía hizo un buen trabajo, pero perdió la señal cuando los drones se dirigieron hacia los Países Bajos”, dijo al medio local.

Francken descarta que los drones que han sobrevolado bases militares sean obra de aficionados. “Las multas son muy altas y los vuelos duraron demasiado como para pensar que alguien lo hacía por diversión; parece espionaje”, dijo en la televisión flamenca. Y añadió, que los aparatos parecen “buscar objetivos concretos o cartografiar la zona”, por lo que considera que “se trata de algo serio”. Aunque apuntó a Rusia como posible responsable, insistió en que aún no existen pruebas concluyentes.

Drones sobre bases y aeropuertos

Según explicó, los mecanismos actuales para interferir o neutralizar drones en áreas sensibles no han funcionado como se esperaba. Por ello, el Ejecutivo trabaja en la puesta en marcha de un plan nacional antidrones, aún pendiente de aprobación.

Bélgica prevé integrar este plan en las iniciativas comunitarias que buscan reforzar la defensa aérea europea, incluida la propuesta de un “muro antidrones” para identificar y neutralizar aparatos no tripulados.

Además, el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bremen se vio interrumpido el domingo por la noche tras la detección de un dron no identificado a las 19:30 h, en la zona inmediata al aeropuerto. Durante más de una hora las operaciones estuvieron suspendidas, mientras las autoridades buscaban verificar la situación. Hasta ahora, no se ha esclarecido quién controlaba el aparato ni con qué propósito operaba.

Los incidentes recientes se suman a un nuevo episodio registrado la noche del sábado en la base militar de Marche-en-Famenne, al sur de Bélgica. De acuerdo con un mensaje publicado por el ministro Francken, los drones permanecieron sobre áreas estratégicas del cuartel general de una brigada militar durante un periodo considerable. Hechos similares ya se habían producido a comienzos de octubre en la base de Elsenborn, próxima a la frontera germano-belga.

