Un perro alterado por unos fuegos artificiales mata a un bebé de nueve meses

Este domingo 2 de noviembre un bebé de 9 meses murió después de que el perro de la familia le atacase, a consecuencia de unos fuegos artificiales que le habían provocado un estado de pánico al animal.

El perro entró en pánico y atacó al bebé

Los hechos ocurrieron el domingo, cerca de las 18:00h de la tarde, en su casa de Rogiet, Monmouthshire, Gales, cuando se estaban lanzando unos fuegos artificiales en un patio de recreo cerca de la casa el bebé. De repente el perro, cuya raza se desconoce, entró en pánico "y atacó al niño", según cuentan los vecinos de la localidad en el diario TheSun,

Tal y como ha informado la policía de Gwent, los servicios médicos acudieron rápidamente al lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del bebé.

El perro fue sacrificado

Inmediatamente después de lo sucedido sedaron al perro, lo retiraron de la propiedad y posteriormente lo trasladaron a un veterinario donde lo sacrificaron.

Un pueblo conmocionado

La familia y los vecinos de este tranquilo pueblo de 2.000 habitantes siguen conmocionados por la tragedia. Según ha reconocido el concejal del condado de Rogiet, Peter Strong, en BBC Radio Wales: "El pueblo está de luto. Perder a un bebé en estas circunstancias es simplemente terrible. Pido a los vecinos mantener la calma y dar a la familia el espacio que necesita para su duelo".

Otros sucesos parecidos

Este mismo año, un perro salchicha mataba a otro bebé recién nacido en Siberia. Los hechos ocurrían después de que los veterinarios ignoraran las preocupaciones de los padres y se negaran a sacrificar al animal.

Los padres habían visto a su perro más agresivo desde que el bebé llegó a sus vidas, pero el veterinario les dijo que era un perro sano y que no lo iba a sacrificar. Hasta que una noche el animal saltó a la cuna del bebé y lo estranguló silenciosamente. Los padres se dieron cuenta de lo sucedido a la mañana siguiente y no pudieron hacer nada para salvar la vida de su bebé.

