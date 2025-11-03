Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

MUERE UN BEBÉ

Un perro alterado por unos fuegos artificiales mata a un bebé de nueve meses

El perro fue sedado y trasladado a un veterinario donde lo sacrificaron.

Fotograf&iacute;a de fuegos artificiales

Fotografía de fuegos artificialesPexels

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

Este domingo 2 de noviembre un bebé de 9 meses murió después de que el perro de la familia le atacase, a consecuencia de unos fuegos artificiales que le habían provocado un estado de pánico al animal.

El perro entró en pánico y atacó al bebé

Los hechos ocurrieron el domingo, cerca de las 18:00h de la tarde, en su casa de Rogiet, Monmouthshire, Gales, cuando se estaban lanzando unos fuegos artificiales en un patio de recreo cerca de la casa el bebé. De repente el perro, cuya raza se desconoce, entró en pánico "y atacó al niño", según cuentan los vecinos de la localidad en el diario TheSun,

Tal y como ha informado la policía de Gwent, los servicios médicos acudieron rápidamente al lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del bebé.

El perro fue sacrificado

Inmediatamente después de lo sucedido sedaron al perro, lo retiraron de la propiedad y posteriormente lo trasladaron a un veterinario donde lo sacrificaron.

Un pueblo conmocionado

La familia y los vecinos de este tranquilo pueblo de 2.000 habitantes siguen conmocionados por la tragedia. Según ha reconocido el concejal del condado de Rogiet, Peter Strong, en BBC Radio Wales: "El pueblo está de luto. Perder a un bebé en estas circunstancias es simplemente terrible. Pido a los vecinos mantener la calma y dar a la familia el espacio que necesita para su duelo".

Otros sucesos parecidos

Este mismo año, un perro salchicha mataba a otro bebé recién nacido en Siberia. Los hechos ocurrían después de que los veterinarios ignoraran las preocupaciones de los padres y se negaran a sacrificar al animal.

Los padres habían visto a su perro más agresivo desde que el bebé llegó a sus vidas, pero el veterinario les dijo que era un perro sano y que no lo iba a sacrificar. Hasta que una noche el animal saltó a la cuna del bebé y lo estranguló silenciosamente. Los padres se dieron cuenta de lo sucedido a la mañana siguiente y no pudieron hacer nada para salvar la vida de su bebé.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Mundo

Fotografía de fuegos artificiales

Un perro alterado por unos fuegos artificiales mata a un bebé de nueve meses

Imagen de Carabinieri

Muere el tío de Laura Pausini después de que un coche le atropellase mientras iba en bicicleta

Militar ruso lanza un dron en zona fronteriza con Ucrania

Bélgica apunta a Rusia tras nuevos vuelos de drones sobre bases militares

Coche de policía italiana
SECUESTRO

Investigan a tres adolescentes por secuestrar y torturar a un menor con discapacidad en Italia

Imagen de la Torre de los Condes, en Roma
Roma

Se derrumba una torre medieval en Roma: hay cinco heridos

Donald Trump
Armamento

Trump descarta el envío de misiles Tomahawk a Ucrania: "Realmente no me lo planteo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, valoró la oposición de Putin a la entrega de estos misiles y comentó el peligro que supondría para Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump
Estados Unidos

Trump dice que los días de Nicolás Maduro como presidente "están contados"

El presidente estadounidense cree que Maduro no seguirá mucho mas tiempo al frente del país, pero duda de que Estados Unidos entre en guerra con el país caribeño.

Imagen de la muerte de Carlos Manzo

Asesinan a tiros a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en mitad de una celebración por el Día de Muertos en México

Terremoto Afganistán

Al menos 27 muertos y 700 heridos por un terremoto en el norte de Afganistán

Hamás entregará a Israel los cuerpos de tres rehenes

Hamás entregará a Israel los cuerpos de tres rehenes

Publicidad