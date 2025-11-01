Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un hombre se rompe una vértebra del cuello después de golpearse el dedo del pie con una silla

Un pequeño golpe en el dedo del pie cambió por completo la vida de Paul Angliss, un padre de 62 año de Londres. Terminó con una fractura cervical y un diagnóstico inesperado: mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre que debilita los huesos.

Atención de urgenciasPexels

Paula Hidalgo
Publicado:

Lo que parecía un simple accidente doméstico acabó torciendo la vida de Paul Angliss, un padre londinense de 62 años. Al golpearse el dedo del pie con una silla, se fracturó una vértebra del cuello. Esto llevó a los médicos a descubrir que sufría mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre que debilita los huesos.

Angliss comenzó a sufrir fuertes dolores de espalda mientras escalaba el Monte Fuji, en Japón, durante unas vacaciones familiares. Atribuyó el malestar al cansancio o a la edad, pero un mes después, al golpearse el dedo del pie, un gran dolor recorrió su columna vertebral, provocándole la fractura de la vértebra C3.

"Fue como una descarga eléctrica. Me quedé paralizado, tuve espasmos en ambos lados del cuello", relató. Aunque los paramédicos no detectaron inicialmente la gravedad del caso, una resonancia magnética posterior confirmó la fractura y llevó a los médicos a sospechar de un cáncer óseo relacionado con el mieloma múltiple.

"Tuve suerte de que se detectara a tiempo"

Los exámenes posteriores revelaron 28 lesiones en su columna vertebral, señales claras de la enfermedad. "Tuve suerte de que el mieloma se detectara a tiempo", explicó Angliss. Inició el tratamiento de quimioterapia en noviembre de 2024 en el Hospital St Bartholomew's de Londres y, meses más tarde, recibió un trasplante de células madre.

En septiembre de este año, tras un nuevo examen de médula ósea, los médicos le comunicaron una buena noticia: estaba libre de cáncer. "Fue un alivio enorme. Aprendes a no dar por sentada tu salud", confesó.

Un mensaje de esperanza y conciencia

El mieloma múltiple, que representa apenas el 2% de los casos de cáncer en el Reino Unido, suele diagnosticarse cuando el paciente sufre fracturas inexplicables o dolor óseo constante. Angliss, que continúa en seguimiento médico, quiere concienciar sobre la importancia de acudir al médico ante síntomas aparentemente leves.

"Si no hubiera tenido aquella fractura, el cáncer habría seguido avanzando sin que yo lo supiera", afirmó. Ahora, el londinense combina el tratamiento de mantenimiento con su vida cotidiana y asegura sentirse "agradecido por haber tenido suerte dentro de lo malo".

Atención de urgencias

Un hombre se rompe una vértebra del cuello después de golpearse el dedo del pie con una silla

