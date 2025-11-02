Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hamás entregará a Israel los cuerpos de tres rehenes

La entrega se producirá en el marco del acuerdo del alto al fuego entre ambas partes.

Publicado:

La organización islamista Hamás ha anunciado que este domingo por la tarde entregará a Israel el cuerpo de tres rehenes. La entrega se producirá a las 20:00 hora local, en el marco del acuerdo del alto al fuego entre ambas partes.

Los cuerpos de los rehenes han sido recuperados en uno de los muchos túneles que tenía Hamás al sur de la Franja de Gaza. Aunque el grupo palestino no suele informar previamente de la identidad de los cuerpos que entrega, en esta ocasión ha asegurado que uno de los cuerpos que entregará será el de AsahHamami, y ha aportado su carnet de conducir y una fotografía de él.

El protocolo de la entrega

Según establece el protocolo, los islamistas entregarán los cuerpos de los tres rehenes al Comité de la Cruz Roja, que será la encargada de entregarlos después al Ejército israelí.

Una vez entregados, el Centro Nacional Medicina Nacional Forense de Israel será el encargado de examinar si uno de los cuerpos pertenece a AsahHamami, y comprobar si los otros dos cuerpos pertenecen a alguno de los diez fallecidos que todavía pertenecen en Gaza.

8 rehenes por encontrar

Aunque Hamás ha asegurado que está localizando los cuerpos tan rápido como puede, en un territorio lleno de escombro y destruido por donde pasan las excavadoras acompañadas de la Cruz Roja, si los tres cuerpos pertenecen a los rehenes desaparecidos, seguirían quedando 8 cuerpos retenidos en la Franja, cuyas familias siguen manteniendo la presión en las calles.

Cuerpos devueltos a Gaza

El anuncio de entregar los tres cuerpos en la tarde de este domingo, llega justo después de que el pasado viernes Hamás hiciera llegar otros 3 cuerpos a Israel, sin estar seguro de si pertenecían a rehenes o no. Al ser entregados, Israel confirmó que ninguno de los cuerpos eran rehenes y fueron devueltos a Gaza.

Ante esta noticia, el Ejército israelí volvió a bombardear la Franja de Gaza, tal y como detallaba una fuente de seguridad en Gaza y que recogía AFP, se escuchaban disparos y ataques aéreos alrededor de Jan Yunis, en el sur del enclave.

Israel ha devuelto 225 cadáveres

Como parte del acuerdo de alto al fuego, Israel ha devuelto a la Franja de Gaza el cuerpo sin vida de 225 gazatíes, muchos de ellos con signos de abusos y torturas.

Además, Israel bloquea la entrada a Gaza de cualquier material necesario para las pruebas de ADN, para imposibilitar la identificación de cuerpos en Gaza.

