Trump dice que los días de Nicolás Maduro como presidente "están contados"

Ha sido en el programa 60 Minutes de la cadena de televisión CBS donde Trump ha dejado caer la bomba. Al ser preguntado por la situación entre Estados Unidos y Venezuela y si cree que Maduro tiene “los días contados” como líder venezolano, Trump ha contestado: “creo que sí”. Aunque no ha dado mas detalles sobre porqué lo cree.

Preguntado por la presentadora Nora O’ Donnell sobre la gran concentración de buques de guerra que Estados Unidos mantiene desplegados en aguas internacionales del Caribe, en el límite con las aguas territoriales venezolanas, y si habrá una guerra entre los dos países, Trump ha respondido: “Lo dudo. No lo creo. Pero Venezuela se ha portado muy mal con nosotros, y no solo en la cuestión de las drogas”.

Al menos 64 personas han muerto en 16 ataques en aguas internacionales

Desde el 2 de septiembre Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 16 ataques extrajudiciales contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico de las que asegura, sin aportar pruebas en ninguno de los casos, que eran narcotraficantes que transportaban droga hacia suelo estadounidense.

Al menos 64 personas han muerto en esas operaciones, y solo constan tres supervivientes: un peruano y un colombiano que fueron repatriados a sus países, y una tercera persona rescatada con vida en un ataque el miércoles pasado.

La noticia fue revelada una vez mas por un tuit del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que no proporcionó mas datos: ni la identidad de los viajeros, el tipo de droga que supuestamente transportaban o la banda criminal que, según Estados Unidos, controlaba la embarcación.

Únicamente se limitaba a asegurar que la supuesta narcolancha estaba operada por una “organización designada como terrorista”. En la lista del Departamento de Estado, Washington incluyó en febrero a la banda venezolana Tren de Aragua, además de seis carteles mexicanos: los de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noroeste y del Golfo, así como a La Nueva Familia Michoacana y los Carteles Unidos.

EE.UU redobla la presión en el mar Caribe

Hay que recordar que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegaron en el Mar Caribe el crucero lanzamisiles USS Gettysburg (CG-64), aumentando la presión naval en la región mientras el presidente Donald Trump niega reportes sobre ataques inminentes a Venezuela.

El USS Gettysburg procedente de Norfolk, Virginia, y se sumó así al USS Lake Erie (CG-70) y se espera la inminente llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno de la flota estadounidense, de propulsión nuclear y con una tripulación de 5.000 soldados.

Con este refuerzo, Estados Unidos tendrá ocho buques de guerra —incluidos seis destructores—, tres barcos anfibios y un submarino en la zona, lo que representa el mayor despliegue naval en Latinoamérica desde la Guerra del Golfo, según el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

