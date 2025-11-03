Se derrumba una torre medieval en Roma: hay cinco heridos

El miedo se ha apoderado del centro de Roma. Concretamente, de los Foros Imperiales. Alrededor de las 11.20 horas, se ha derrumbado una parte de la Torre dei Conti mientras realizaban distintos trabajos de restauración. En concreto, en la Torre dei Conti se estaban llevando a cabo renovaciones con fondos de PNRR, tal y como ha detallado el diario 'La Repubblica'. Alrededor de una hora y media después se produjo un segundo derrumbe. Ese segundo colapso se ha producido mientras los bomberos trabajaban en el rescate del quinto operario, que seguía atrapado.

Según las primeras informaciones, el derrumbe provocó que cuatro operarios resultasen heridos, y uno de ellos, permanece en estado grave. Tal y como han detallado medios locales, el operario que resultó herido grave ha sido trasladado a un hospital de la capital de Italia. Por otro lado, los otros tres heridos fueron auxiliados tras quedar bloqueados en los andamios de apoyo a la torre.

Hasta el lugar de los hechos, se desplazaron tres equipos de bomberos, con dos escaleras mecánicas y unidades especiales.

Carreteras cerradas y bloqueado el centro de Roma por el derrumbe

El área donde ha sucedido el accidente está completamente bloqueada por los agentes de la Policía, que han acordonado la zona como medida preventiva para descartar más colapsos. Al mismo tiempo, continúan inspeccionando la Torre y en esa misma zona, se encuentran efectivos sanitarios, bomberos, los Carabinieri y la Polizia di Stato.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, cortaron el tráfico peatonal y vehicular con el objetivo de facilitar la intervención de los bomberos y de los vehículos de emergencia.

Hasta al lugar de los hechos también han acudido el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, el ministro de Cultura Alessandro Giuli y los líderes de la Superintendencia Capitolina. Además, todos ellos han hablado con los trabajadores heridos que han sobrevivido al colapso y que, a excepción de uno, se encuentran en buenas condiciones.

La torre de 29 metros de altura

La torre, a pesar de estar reducida a un tercio de su altura original, es un ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, que fueron construidas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas.

Erigida sobre los restos del Templo de la Paz, fue ampliada en 1203 por el papa Inocencio III para su familia, los Condes de Segni, y revestida con losas de travertino procedentes de los Foros Imperiales.

En su origen, alcanzaba entre los 50 y los 60 metros de altura, pero tras los terremotos que afectaron la ciudad de Roma entre los siglos XIV y XVII, tuvo que ser reducida.

Desde 2006, la torre no había sido utilizada ni mantenida. Este hecho, llevó a una degradación interior y exterior, motivo por el cual, el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.

En concreto, y según la página web del Ayuntamiento de Roma, los trabajos estaban enfocados a "la seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea".

