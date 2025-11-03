Investigan a tres adolescentes por secuestrar y torturar a un menor con discapacidad en Italia

Este lunes la Fiscalía de Menores de Turín ha abierto una investigación contra dos chicos y una chica, por el presunto secuestro y tortura de un menor de 15 años con discapacidad intelectual.

Los hechos tenían lugar el pasado viernes 31 de octubre, durante la noche de Halloween en Moncalieri, provincia de Turín, cuando la madre de la víctima denunciaba ante la Policía que tres adolescentes habían encerrado a su hijo, quien posee una discapacidad cognitiva, en una habitación y posteriormente le habían maltratado y obligado a meterse en un río.

Le afeitaron las cejas a la víctima

Por si esto no fuera suficiente, la madre de la víctima también ha detallado en la denuncia ante los carabineros, que los agresores le habrían pegado un cigarrillo en el tobillo, le habrían afeitado las cejas y algunos mechones de su pelo.

En estos momentos la investigación sigue abierta, y los jóvenes acusados de la agresión ya han sido identificados, se trata de dos chicos y una chica de 14,15 y 16 años. Los agentes les han quitado los teléfonos móviles mientras continúa la investigación.

Otro caso parecido en Barcelona

El pasado mes de octubre seis hombres fueron acusados de violar en grupo a una joven que tenía una discapacidad psíquica en Barcelona. Los hechos tenían lugar en una nave industrial abandonada de Rubí, Barcelona, en el año 2022.

Según la acusación, de esos seis hombres, cuatro de ellos cometieron delitos de agresión sexual con penetración, mientras que los otros dos permanecieron en la nave observando sin impedir los hechos. La Fiscalía detalla que los acusados se aprovecharon de la vulnerabilidad de la joven, ya que tenía una discapacidad psíquica del 35% y un trastorno de afectividad, y pide para ellos penas de entre 52 y 60 años de cárcel.

Absuelven a un policía en Vigo por llamar "subnormal" a una persona con discapacidad

Este mismo año, la Sección Quinta de la Audiencia Provincia de Pontevedra, quitaba de su cargo a un Policía Local tras haber llamado "subnormal" a una persona con discapacidad. Los hechos ocurrieron en una discusión, cuando el policía llamaba "matado" al hombre que tenía un bastón debido a su discapacidad. Según detallaba la Audiencia, el intercambio se produjo en un contexto de tensión en el que, aparentemente, el ciudadano también habría dirigido frases desafiantes al funcionario, como "ya te veré fuera de aquí".

