Muere el tío de Laura Pausini después de que un coche le atropellase mientras iba en bicicleta

Ettore Pausini, un hombre de 78 años y tío de la famosa cantante italiana Laura Pausini, ha muerto tras ser embestido por un coche mientras iba en bicicleta a las afueras de Bolonia. Tras el accidente, el vehículo que le causó la muerte se dio a la fuga.

Posteriormente, los agentes encontraron el coche e identificaron a su propietario, quien aseguró que no estaba conduciendo el coche en el momento del accidente.

El conductor que atropelló a Ettore se dio a la fuga tras el accidente

Por razones que aún se desconocen, la colisión ocurrió mientras el tío de Laura Pausini recorría su ruta habitual en bicicleta en los alrededores de Bolonia cuando alrededor de la una de la tarde, un Opel Astra que circulaba en la misma dirección lo embistió por detrás, tal y como ha confirmado el diario italiano Corriere della Sera.

Tras el accidente, el conductor se dio a la fuga, y según varios testigos que han informado al Corriere della Sera, el coche continuó hacia San Lazzaro.

Por el momento, los detalles del choque aún no están claros y siguen a la espera de reconstrucciones que se detallarán a partir de informes y declaraciones de testigos. Según los primeros informes, el hombre quedó atrapado bajo el vehículo, que destrozó su bicicleta.

Por otro lado, el coche fugado fue hallado por los Carabinieri a dos kilómetros del lugar del accidente. Por el momento, se están realizando investigaciones para identificar al conductor y, aunque el propietario aseguró que en el momento del accidente no estaba conduciendo, el coche no parece haber sido robado.

Los testigos han asegurado que vieron a la bicicleta "salir volando"

Tal y como han detallado varios testigos al Corriere della Sera, vieron a la bicicleta de Ettore Pausini "salir volando" tras el accidente. Fueron los testigos los que observaron que el modelo de coche fue un Opel Astra antiguo y los que informaron a los agentes y a los efectivos sanitarios. Los sanitarios intentaron reanimar al hombre de 78 años durante una hora, pero lamentablemente no pudieron hacer nada por su vida.

Por el momento, la Policía Local de Bolonia está revisando las cámaras y carreteras periféricas para localizar al conductor que se dio a la fuga tras el impacto. Un delito, el de omisión de socorro, puede llevar una condena de 3 a 7 años en Italia.

Ettore Pausini, barbero y gran aficionado del ciclismo

Ettore Pausini era viudo, tenía una hija que vivía en Trentino y era un gran aficionado del ciclismo. Pausini trabajó como barbero durante más de treinta años y recientemente, le diagnosticaron cáncer.

Cuando se recuperó de su enfermedad, se convirtió en portavoz de la asociación Onoconauti, que ofrece servicios de rehabilitación a pacientes con cáncer.

En 2016, su sobrina Laura Pausini publicó un folleto de la asociación con una fotografía de su tío con un texto que decía: "Ettore 1, tumor 0".