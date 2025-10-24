Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Putin promete una respuesta "muy grave" si Ucrania usa los misiles Tomahawk en Rusia: "Que se lo piensen"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido de que "reemplazar el petróleo ruso en el mercado mundial llevará tiempo" y que una "fuerte reducción de la cantidad de petróleo ruso provocará un aumento de los precios" tras las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos.

Alejandro Lorente
Publicado:

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha considerado un "acto inamistoso" las sanciones impuestas este jueves por la Administración de Donald Trump contra las dos principales empresas petroleras rusas, debido a una "falta de compromiso" de Moscú respecto a las negociaciones para un acuerdo de paz con Ucrania.

Putin advierte de una respuesta "abrumadora" si se llegan a producir ataques con misiles de largo alcance contra Rusia y afirma que la cancelación de la cumbre con Trump en Budapest "sería un error" si no lograran "los resultados esperados".

"Si hablamos del aspecto político, entonces, por supuesto, es un acto inamistoso hacia Rusia. Es obvio y no fortalece las relaciones ruso-estadounidenses que apenas comienzan a recuperarse. Por supuesto, con tales acciones, están dañando las relaciones (bilaterales)", ha declarado el presidente ruso. Sin embargo, afirma que aunque "son graves" y "pueden tener ciertas consecuencias, no tendrán un impacto significativo" en el ámbito económico de su país. Sin embargo, ha advertido de que "reemplazar el petróleo ruso en el mercado mundial llevará tiempo" y que una "fuerte reducción de la cantidad de petróleo ruso provocará un aumento de los precios".

Además de las sanciones, Putin también se ha pronunciado sobre los misiles de largo alcance ante la paralización de las negociaciones para un alto el fuego de esta semana: "Esto es un intento de escalada. Si se utilizan tales armas para atacar territorio ruso, la respuesta será muy grave, por no decir abrumadora", ha avisado en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Reunión entre Trump y Putin cancelada

Por otra parte, el jefe de Estado ruso ha recalcado que en su última conversación telefónica con Trump fue este quien que propuso la reunión en la capital de Hungría, Budapest, que fue cancelada por el momento. "Estuve de acuerdo y dije que, por supuesto, este tipo de reuniones requieren una buena preparación. Sería un error que el presidente estadounidense y yo abordáramos esta reunión a la ligera y luego nos marcháramos sin los resultados esperados", ha afirmado Putin. Sin embargo, ha añadido que "lo más probable es que (Trump) esté hablando de posponer" el encuentro. "El diálogo siempre es mejor que la confrontación, las disputas o la guerra", ha declarado el presidente ruso.

Sanciones Unión Europea

Respecto al nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea, la 19ª ronda por la invasión de Ucrania tras superar el veto que imponía Eslovaquia por las consecuencias en el suministro energético del país, ha asegurado que "le costará caro" a Bruselas, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

