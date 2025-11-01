Mohamed VI, tras la decisión de la ONU sobre el Sáhara: "A partir de ahora habrá un antes y un después"

El rey Mohamed VI ha reconocido que Marruecos abre "un nuevo y victorioso capítulo" después de 50 años de conflicto con el Sáhara Occidental, después de que este viernes el Consejo de Seguridad de la ONU renovara por un año la misión en el Sáhara Occidental (Minurso), tomando como base la propuesta marroquí de autonomía. El texto ha sido aprobado en la ONU, con 11 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra.

"Abrimos un victorioso capítulo"

"Tras 50 años de sacrificios, abrimos un nuevo y victorioso capítulo en el proceso de consagración de la identidad marroquí del Sáhara, con el fin de cerrar definitivamente este conflicto artificial mediante una solución consensuada basada en la iniciativa de autonomía. Estamos viviendo un momento crucial y un punto de inflexión decisivo en la historia del Marruecos moderno: a partir de ahora, habrá un antes y un después del 31 de octubre de 2025", reconocía el monarca en un discurso inédito transmitido en directo en la nación.

Tiende la mano a Argelia

En su conferencia, Mohamed VI invitó al presidente argelino, AbdelmayidTebune, a "un diálogo sincero y fraterno entre Marruecos y Argelia para que, superadas sus diferencias, puedan sentar las bases de nuevas relaciones basadas en la confianza, la fraternidad y la buena vecindad", tras la ruptura diplomática de 2021.

Además, el monarca agradeció el apoyo a Estados Unidos, después de que Donald Trump reconocieran en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, y a Francia, quien saba el mismo paso hace un año. Su gratitud se extendió a "todos los países hermanos árabes y africanos que siempre han manifestado su apoyo incondicional a la identidad marroquí del Sáhara, así como a los diversos países del mundo que apoyan la Iniciativa de Autonomía".

"Un Marruecos que se extienda desde Tánger hasta Lagouira"

En su discurso, Mohamed VI quiso hacer alusión a la expansión territorial y aseguró que "ha llegado el momento de un Marruecos unido que se extienda desde Tánger hasta Lagouira: un Marruecos cuyos derechos nadie se atreverá a violar, ni cuyas fronteras históricas nadie se atreverá a transgredir".

Cientos de marroquíes lo celebran

La resolución se produce en vísperas del 50 aniversario de la Marcha Verde, una movilización de miles de marroquíes hacia el Sáhara Occidental que precipitó la retirada de España de la colonia. Tras conocerse el anuncio, cientos de marroquíes han salido a celebrarlo en Rabat y en otras ciudades del país.