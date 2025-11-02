Muere tras despertarse de un coma y acusar a su novia embarazada del accidente sufrido

Daniel Waterman, un joven de 22 años, murió el pasado 8 de octubre a causa de las graves lesiones que sufrió en un siniestro ocurrido en una carretera interestatal del condado de Flagler, Florida, durante el fin de semana del Super Bowl en febrero.

Tal y como ha podido saber Fox News, la víctima viajaba en el vehículo que conducía su novia, Leigha Mumby, de 24 años. Ambos tuvieron un accidente cuando ella se estrelló contra un árbol. No obstante, las consecuencias no fueron las mismas para ambos: mientras que Waterman sufrió heridas de extrema gravedad que lo dejaron en estado de coma, Mumby, que estaba embarazada en el momento del accidente, resultó herida, pero tanto ella como su bebé sobrevivieron.

Lo trascendental en este caso es el testimonio que pudo ofrecer Waterman al despertar del coma. Según la madre de Daniel Waterman, su hijo logró despertar del coma en el que se encontraba y se recuperó lo suficiente como para ofrecer su testimonio a los investigadores desde su lecho de hospital.

"Recibirás lo que te mereces"

En su declaración, el joven afirmó que Mumby causó el accidente a propósito y aseguró que, antes del impacto, ella dijo que no la importaba lo que pasase y que él iba a obtener lo que se merecía.

Según el testimonio del joven, ambos tuvieron una discusión que precedió al siniestro. Esa discusión se desencadenó porque su novia vio un mensaje de una mujer en el móvil de Daniel.

Actualización de las cargas judiciales: ahora, su novia está acusada de homicidio vehicular

En un primer momento, y tras la muerte de Waterman, los cargos iniciales contra Mumby incluían conducción temeraria causando lesiones graves y agresión agravada con un arma mortal. Ahora, esos cargos se han actualizado a homicidio vehicular. La mujer, que había sido arrestada por primera vez en julio y se había declarado inocente, fue ingresada en la cárcel del condado de Flagler, y posteriormente, liberada tras pagar una fianza de 150.000 dólares.

Tal y como aseguró un abogado de la familia Waterman al medio de comunicación FOX35Orlando, "esto no fue un accidente" y aseguró que había evidencias que demostrarían que Mumby no frenó el vehículo, sino que aceleró en el momento del accidente.

De la misma manera, el abogado confirmó que Mumby estaba embarazada del fallecido en el momento del siniestro y que ya ha dado a luz.

Tras el accidente y después del coma, Daniel Waterman no logró superar sus heridas. Así lo declaró en una campaña de GoFundMe que creó él mismo y donde aseguró que estaba muy emocionado por ser padre.

Tal y como aseguró el abuelo de Daniel Waterman, su nieto contaba con graves lesiones, entre las que se incluían la rotura del cuello, la espalda, la clavícula en tres sitios, la dislocación de ambas caderas y fracturas en una pierna y un tobillo.

Por el momento, las autoridades siguen recabando pruebas y testimonios que ayuden a esclarecer lo sucedido.