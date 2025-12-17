Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Indonesia

La Fiscalía indonesia acusa a dos sospechosos de planear el robo y asesinato de Matilde Muñoz

Se trata de Suhaeli, conocido como "Eli", y de Heri Ridwan, "Geri", empleado y exempleado del establecimiento en el que se hospedaba la española.

La Fiscal&iacute;a indonesia acusa a dos sospechosos de planear el robo y asesinato de Matilde Mu&ntilde;oz

La Fiscalía indonesia acusa a dos sospechosos de planear el robo y asesinato de Matilde MuñozEFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Este miércoles, la Fiscalía indonesia ha acusado a dos sospechosos del presunto asesinato de Matilde Muñoz en Lombok (Indonesia) de planear un robo a la española y de matarla, en el arranque del juicio. "El 1 de julio los sospechosos se encontraron en un restaurante de Senggigi (zona de playa de Lombok) para planear el robo en la habitación de Matilde", ha precisado la Fiscalía, que añadió que esa misma madrugada, a eso de las 3:30 ya del 2 de julio, entraron en el cuarto de la española en el hotel Bumi Aditya.

"El sonido de un altavoz de una mezquita despertó a Matilde", añadió la Fiscalía, indicando que fue cuando los sospechosos, Suhaeli -conocido como "Eli"- y Heri Ridwan -"Geri"-, empleado y exempleado del establecimiento, asfixiaron y golpearon con violencia hasta matar a la mujer, que entonces tenía 72 años.

Un robo "en venganza" por un malentendido

De acuerdo a las informaciones de la Fiscalía, en una sesión que no contó con testigos y en la que no declararon los sospechosos, presentes en la sala, estos habían planificado el robo "en venganza" por un malentendido previo con Muñoz, quien supuestamente "reprendió" a "Eli" en español semanas antes, sin dar más detalles.

La Fiscalía mantuvo las acusaciones presentadas por el informe de la investigación policial: homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, que según el Código Penal indonesio pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

Detalles del robo

En el relato fiscal incluyó detalles del robo: 3 millones de rupias en efectivo (unos 182 dólares), como se había informado antes, e incluyó dos tarjetas de crédito y dos billetes en moneda extranjera, además de un teléfono Samsung.

También señala que, el 9 de julio, uno de los sospechosos vendió el teléfono a alguien llamado Ilham en Lombok, lo que acabó propiciando la detención de los sospechosos, a través de la geolocalización del dispositivo. Además, detalló cómo los acusados trasladaron el cadáver de la española al hotel y hasta la playa según avanzaba la investigación policial y se interrogaba a sus trabajadores.

La próxima vista del juicio

El 7 de enero será la próxima vista del juicio. Se desconoce cuántas sesiones abarcará, con tres fiscales asignados para el mismo: los indonesios Danny Curia, Ni Made Saptini y Agung Kuntowicaksono.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alemania impulsa un ahorro temprano para la jubilación con una ayuda mensual de 10 euros a cada menor

Parque infantil

Publicidad

Mundo

La Fiscalía indonesia acusa a dos sospechosos de planear el robo y asesinato de Matilde Muñoz

La Fiscalía indonesia acusa a dos sospechosos de planear el robo y asesinato de Matilde Muñoz

Imagen de Maria Katiane Gomes da Silva en su cuenta de Instagram

La influencer de 25 años Maria Katiane Gomes da Silva muere tras presuntamente ser arrojada desde un balcón

La polémica 'felicitación' navideña de la Casa Blanca contra los inmigrantes

Vídeo: La polémica 'felicitación' navideña de la Casa Blanca contra los inmigrantes

Efemérides de hoy 31 de agosto de 2021: Lady Di, Diana de Gales
Estrangulamiento

El duque de Marlborough, primo de Lady Di, afronta cargos por un triple estrangulamiento en Oxfordshire

Parque infantil
Alemania

Alemania impulsa un ahorro temprano para la jubilación con una ayuda mensual de 10 euros a cada menor

Tributo a Rob Reiner en su estrella de la fama en Hollywood
Rob Reiner

Salen a la luz las imágenes de la detención de Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres

El principal sospechoso del asesinato de Rob y Michelle Reiner fue detenido en la calle, cerca de una estación de metro.

Vista de la habitación de Matilde Muñoz en Senggigi
Indonesia crimen

Indonesia juzga a dos sospechosos por el asesinato de la española Matilde Muñoz

Dos trabajadores del hotel donde se alojó acabaron presuntamente con su vida en su habitación y enterraron el cadáver en una playa durante dos meses

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Donald Trump "tiene personalidad de alcohólico", las contundentes declaraciones de su jefa de gabinete

Fontana di Trevi

La Fontana di Trevi ya no será gratis: Roma aplica una tarifa para los turistas

Encuentran al famoso tiktoker Tucker General ahorcado en su domicilio de Los Ángeles

Encuentran al famoso tiktoker Tucker Genal ahorcado en su domicilio de Los Ángeles

Publicidad