La Fiscalía indonesia acusa a dos sospechosos de planear el robo y asesinato de Matilde Muñoz

Este miércoles, la Fiscalía indonesia ha acusado a dos sospechosos del presunto asesinato de Matilde Muñoz en Lombok (Indonesia) de planear un robo a la española y de matarla, en el arranque del juicio. "El 1 de julio los sospechosos se encontraron en un restaurante de Senggigi (zona de playa de Lombok) para planear el robo en la habitación de Matilde", ha precisado la Fiscalía, que añadió que esa misma madrugada, a eso de las 3:30 ya del 2 de julio, entraron en el cuarto de la española en el hotel Bumi Aditya.

"El sonido de un altavoz de una mezquita despertó a Matilde", añadió la Fiscalía, indicando que fue cuando los sospechosos, Suhaeli -conocido como "Eli"- y Heri Ridwan -"Geri"-, empleado y exempleado del establecimiento, asfixiaron y golpearon con violencia hasta matar a la mujer, que entonces tenía 72 años.

Un robo "en venganza" por un malentendido

De acuerdo a las informaciones de la Fiscalía, en una sesión que no contó con testigos y en la que no declararon los sospechosos, presentes en la sala, estos habían planificado el robo "en venganza" por un malentendido previo con Muñoz, quien supuestamente "reprendió" a "Eli" en español semanas antes, sin dar más detalles.

La Fiscalía mantuvo las acusaciones presentadas por el informe de la investigación policial: homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, que según el Código Penal indonesio pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

Detalles del robo

En el relato fiscal incluyó detalles del robo: 3 millones de rupias en efectivo (unos 182 dólares), como se había informado antes, e incluyó dos tarjetas de crédito y dos billetes en moneda extranjera, además de un teléfono Samsung.

También señala que, el 9 de julio, uno de los sospechosos vendió el teléfono a alguien llamado Ilham en Lombok, lo que acabó propiciando la detención de los sospechosos, a través de la geolocalización del dispositivo. Además, detalló cómo los acusados trasladaron el cadáver de la española al hotel y hasta la playa según avanzaba la investigación policial y se interrogaba a sus trabajadores.

La próxima vista del juicio

El 7 de enero será la próxima vista del juicio. Se desconoce cuántas sesiones abarcará, con tres fiscales asignados para el mismo: los indonesios Danny Curia, Ni Made Saptini y Agung Kuntowicaksono.