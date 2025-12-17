Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Putin acusa de "revanchismo" a los "cerditos" europeos que querían desmembrar Rusia

El presidente ruso acusa a dirigentes de la UE de querer el colapso de Rusia y sostiene que las relaciones se restablecerán cuando Europa tenga otros líderes.

Putin acusa de "revanchismo" a los "cerditos" europeos que querían desmembrar Rusia | Europa Press

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha vuelto a elevar el tono contra la Unión Europea al acusar a dirigentes europeos de mantener una actitud "revanchista" frente a Moscú y de haber deseado el desmoronamiento del país para repartirse sus restos. El mandatario ruso considera, no obstante, que el diálogo entre Rusia y Europa acabará restableciéndose, aunque no con las actuales élites políticas.

Putin realizó estas declaraciones este miércoles durante una intervención ante la cúpula del Ejército y del Ministerio de Defensa ruso. En ese foro, el jefe del Kremlin arremetió contra lo que describió como una estrategia europea alineada con la anterior Administración estadounidense.

"Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo. Y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior Administración estadounidense, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en períodos históricos anteriores y tomarse la revancha", afirmó.

Críticas directas a la UE y al contexto internacional

Las palabras de Putin se producen en un momento de máxima tensión entre Moscú y Bruselas, con las relaciones políticas y diplomáticas prácticamente congeladas desde el inicio de la guerra en Ucrania. El presidente ruso insistió en que, pese al escenario actual, la comunicación entre Rusia y Occidente no está cerrada de forma definitiva.

En su intervención, Putin apuntó a un cambio de actitud por parte de Washington y lo utilizó como ejemplo para Europa. "La administración estadounidense está demostrando esa disposición. Estamos dialogando con ellos. Espero que ocurra lo mismo en Europa", señaló, en referencia a la posibilidad de abrir vías de comunicación política.

El mandatario ruso fue más allá al plantear que ese eventual acercamiento con Europa dependerá de un relevo en sus dirigentes. "En cualquier caso, será inevitable a medida que nos hagamos más fuertes. Si no es con los políticos actuales, entonces será tras un cambio en las élites políticas europeas", afirmó durante su discurso.

Con estas palabras, Putin dejó claro que no confía en los actuales gobiernos europeos para normalizar las relaciones y situó el restablecimiento del diálogo en un escenario futuro condicionado a transformaciones internas en la UE.

