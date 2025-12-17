La influencer de 25 años Maria Katiane Gomes da Silva muere tras presuntamente ser arrojada desde un balcón

Una influencer ha muerto tras haber sido supuestamente arrojada desde un balcón de un décimo piso por su esposo. Se sospecha que Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 años, ha sido asesinada por su esposo de 40 años, Alex Leandro Bispo dos Santos, en su apartamento en São Paulo, Brasil.

Según informes recogidos por el diario 'The Sun', el incidente ocurrió después de una discusión entre la pareja. Los servicios de emergencia llegaron y encontraron a Bispo dos Santos abrazando el cuerpo de su esposa en la planta baja del edificio. Posteriormente, afirmó que ella se había quitado la vida.

No obstante, la policía considera que en las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad se muestra una versión diferente de los hechos. Los investigadores aseguran que las imágenes muestran una serie de agresiones físicas en los minutos anteriores a la muerte de Gomes da Silva.

Supuestamente, se aprecia al sospechoso golpeando a su esposa en el aparcamiento. Además, el comportamiento agresivo habría continuado dentro del ascensor, en el que parece que dos Santos la agarra por el cuello.

Según los apuntan los informes, se observa a Bispo dos Santos sacando a rastras a su esposa del ascensor mientras ella se aferra con una actitud desesperada a la puerta. Aproximadamente un minuto después, vuelve solo al ascensor y se tira al suelo llevándose las manos a la cabeza. Unos instantes después, Gomes da Silva cayó y murió. Nueve días después del incidente, fue arrestado bajo sospecha de cometer un feminicidio.

Procedente del estado de Ceará, Brasil, Maria Katiane Gomes da Silva se mudó a São Paulo buscando nuevas oportunidades. Consiguió una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, creando contenido sobre maquillaje, viajes y bienestar.

Accidente de Aline Cristina Dalmolin

Este suceso llega después de que otra popular influencer muriese en un accidente a alta velocidad en Brasil.

Aline Cristina Dalmolin, de 41 años, viajaba en un coche cuando se estrelló contra un poste en Balneário Camboriú. La fuerza del choque le amputó un brazo y le provocó graves lesiones en la cabeza. En consecuencia, Dalmolin perdió la vida mientras estaba siendo trasladada de urgencia al hospital. Sufrió algunos paros cardíacos, ya que los paramédicos no pudieron salvarla.

El conductor acusado, de 57 años, salió ileso del lugar en el que se produjeron los hechos. La policía comunicó que huyó a pie antes de que los investigadores lo hallaran posteriormente en una zona cercana, en estado de ebriedad. El hombre fue arrestado y acusado de presunto homicidio involuntario por conducir bajo los efectos del alcohol.