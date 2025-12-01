Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump confirma una llamada telefónica con Maduro: "No diría que salió bien ni mal"

Donald Trump ha confirmado que ha hablado con Nicolas Maduro, una llamada que lejos de aclarar la situación política crea más dudas sobre los próximos pasos que darán ambos mandatarios.

Trump llamada Maduro

Trump y Maduro se pronuncian ante su llamada telefónica | Antena3 Noticias

Adrián Ballesteros
Publicado:

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela vuelve a la palestra tras la confirmación que daba el presidente estadounidense Donald Trump, sobre una llamada telefónica que mantuvo con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. La llamada, cuyo contenido continúa siendo en gran parte desconocido, ha desatado una ola de especulaciones después de que un senador republicano revelara que Washington ofreció a Maduro la posibilidad de exiliarse en Rusia u otro país.

Trump ha confirmado la llamada ante periodistas mientras viajaba en el Air Force One. Cuestionado sobre si el diálogo había sido productivo, el mandatario ha destacado con frialdad: "No diría que salió bien ni mal; fue simplemente una llamada telefónica". Sin embargo, la sobriedad del comentario contrasta con las declaraciones posteriores del senador Markwayne Mullin, quien ha asegurado que la administración estadounidense le planteó a Maduro una opción directa: abandonar el poder y dejar Venezuela voluntariamente.

Según Mullin, la oferta tenía como objetivo evitar un conflicto abierto. La alternativa de exilio permitiría una "transición relativamente ordenada" mientras Estados Unidos incrementa la presión política, económica y militar sobre Caracas. El senador, no obstante, insistió en que no existen planes oficiales para desplegar tropas en territorio venezolano, aunque esta afirmación no ha disipado las sospechas sobre las posibles intenciones de Washington.

Contexto político

La llamada se ha producido en un contexto especialmente tenso. Desde mediados de 2025, Estados Unidos ha intensificado una campaña militar contra lo que denomina "rutas de narcotráfico controladas por el régimen venezolano". Operaciones navales y aéreas en el Caribe y zonas del Pacífico que han derivado en la destrucción de embarcaciones sospechosas y en decenas de muertes. Paralelamente, Washington declaró recientemente que el espacio aéreo venezolano debía considerarse "cerrado", una medida que ha sido interpretada como una advertencia directa al gobierno de Maduro.

En este escenario, la oferta de exilio adquiere un peso geopolítico significativo. Desde hace años, Rusia mantiene una relación estratégica con Venezuela, proporcionando apoyo diplomático, tecnológico y militar. Por ello, sugerir ese país como destino para el mandatario venezolano no solo apunta a un acuerdo bilateral, sino que también implica a Moscú en cualquier eventual negociación sobre el futuro del régimen chavista.

Reacción de Maduro

Por su parte, el mandatario venezolano ha sido contundente ante las amenazas de Estados Unidos: "Los venezolanos no nos achicopalamos", afirmaba Maduro refiriéndose a que su pueblo no se va a acobardar y plantará cara ante cualquier conflicto. Es una expresión coloquial, que viene al milímetro para la situación que tiene el país ante la fuerza política estadounidense.

La posibilidad de que Maduro abandone el poder a cambio de garantías de seguridad marcaría un giro inesperado en la política venezolana. Una salida negociada podría evitar una confrontación militar, pero por el momento es una posibilidad muy improbable debido a la actitud mostrada por el venezolano.

Por ahora, lo único seguro es que la llamada entre Trump y Maduro ha reconfigurado el tablero político regional. La tensión continúa creciendo, y la comunidad internacional observa con cautela los próximos pasos de ambos gobiernos.

