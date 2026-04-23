Vídeo: El momento del asalto de la Guardia Revolucionaria iraní a dos buques comerciales en Ormuz

Este miércoles, el Ejército iraní aseguró haber capturado dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz, y la Guardia Revolucionaria ha publicado el vídeo del asalto corroborando los hechos. Emplearon una lancha para llegar hasta las embarcaciones con la que navegaban a gran velocidad. Subieron por una escalera de cuerdas, y entraron enmascarados y armados.

La Guardia afirmó que las acciones se debieron a la "alteración del orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz", lo que calificó como una "línea roja" para la República Islámica. Y la agencia de noticias iraní Irib comparte las imágenes calificándolas como el "primer vídeo de fuerzas de la Armada de Irán incautando embarcaciones que violan regulaciones y vinculadas a Israel en el Estrecho de Ormuz".

Según han anunciado, las dos embarcaciones fueron conducidas a la costa de Irán. Según se ha podido conocer, uno de los buques, de origen griego, ya ha sido liberado y su tripulación se encuentra bien y a salvo.

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