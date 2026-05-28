Trump amenaza a Omán si intenta controlar el estrecho de Ormuz: "O tendremos que volarlos por los aires"

La guerra en Oriente Medio cumple este jueves tres meses, marcada por una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán y por el aumento de la ofensiva israelí sobre el sur del Líbano. Mientras continúan las conversaciones entre Washington y Teherán para tratar de poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, la tensión en la región sigue creciendo.

Estados Unidos ha atacado ya dos veces instalaciones militares iraníes en lo que va de semana. Según los medios iraníes, las fuerzas estadounidenses bombardearon al este de Bandar Abbas, una ciudad portuaria iraní cercana al estrecho de Ormuz, durante la madrugada del jueves. La prensa estadounidense justificó la operación como un acto de “defensa propia”. La respuesta iraní no tardó en llegar, y la Guardia Revolucionaria lanzó un ataque contra una base aérea estadounidense en represalia por la ofensiva previa y anunció además el bloqueo temporal del paso a cuatro embarcaciones de EE. UU. en el estrecho de Ormuz por intentar atravesarlo “sin autorización”.

Amenaza a Omán

En paralelo, el presidente Donald Trump asegura que no aceptará "ningún acuerdo pésimo” con Irán, presionando a Arabia Saudita, Qatar y Kuwait para que se adhieran a los Acuerdos de Abraham, y advirtiendo que podría rechazar cualquier pacto si sus aliados árabes no respaldan las exigencias estadounidenses. Trump también ha advertido a Omán por sus conversaciones con Irán sobre posibles tasas marítimas en Ormuz.

Trump afirmó que ningún país tendría control exclusivo sobre la vía marítima y pareció amenazar a Omán, país con el que Estados Unidos mantiene vínculos militares y económicos desde hace décadas.

“Son aguas internacionales, y Omán se comportará igual que todos los demás o tendremos que hacerlos volar por los aires. Ellos lo entienden, estarán bien”, declaró. Omán no ha mencionado la idea de un control conjunto del estrecho con Irán, aunque asegura haber tratado con Teherán la libertad de navegación.

Israel ordena evacuaciones en Lïbano

Mientras tanto, Israel continúa intensificando sus operaciones militares en el Líbano. El Ejército israelí emitió órdenes de evacuación para varias zonas del sur del país y lanzó nuevos bombardeos sobre la ciudad de Tiro y otros objetivos de Hizbulá. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, esta semana se han atacado cerca de 550 posiciones del grupo, mientras que las autoridades libanesas elevan ya a más de 3.270 los muertos y cerca de 9.800 el número de heridos desde marzo.

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