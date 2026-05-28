Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

GUERRA ORIENTE MEDIO

Trump amenaza a Omán si intenta controlar el estrecho de Ormuz: "O tendremos que volarlos por los aires"

EE. UU. e Irán reanudan los ataques en torno al estrecho de Ormuz mientras Israel intensifica los bombardeos y las evacuaciones en el sur del Líbano.

Trump amenaza a Omán por las negociaciones con Irán sobre Ormuz: "Se comportará o tendremos que destruirlo"

Trump amenaza a Omán si intenta controlar el estrecho de Ormuz: "O tendremos que volarlos por los aires" | Europa Pres

Publicidad

Aya Fares
Publicado:

La guerra en Oriente Medio cumple este jueves tres meses, marcada por una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán y por el aumento de la ofensiva israelí sobre el sur del Líbano. Mientras continúan las conversaciones entre Washington y Teherán para tratar de poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, la tensión en la región sigue creciendo.

Estados Unidos ha atacado ya dos veces instalaciones militares iraníes en lo que va de semana. Según los medios iraníes, las fuerzas estadounidenses bombardearon al este de Bandar Abbas, una ciudad portuaria iraní cercana al estrecho de Ormuz, durante la madrugada del jueves. La prensa estadounidense justificó la operación como un acto de “defensa propia”. La respuesta iraní no tardó en llegar, y la Guardia Revolucionaria lanzó un ataque contra una base aérea estadounidense en represalia por la ofensiva previa y anunció además el bloqueo temporal del paso a cuatro embarcaciones de EE. UU. en el estrecho de Ormuz por intentar atravesarlo “sin autorización”.

Amenaza a Omán

En paralelo, el presidente Donald Trump asegura que no aceptará "ningún acuerdo pésimo” con Irán, presionando a Arabia Saudita, Qatar y Kuwait para que se adhieran a los Acuerdos de Abraham, y advirtiendo que podría rechazar cualquier pacto si sus aliados árabes no respaldan las exigencias estadounidenses. Trump también ha advertido a Omán por sus conversaciones con Irán sobre posibles tasas marítimas en Ormuz.

Trump afirmó que ningún país tendría control exclusivo sobre la vía marítima y pareció amenazar a Omán, país con el que Estados Unidos mantiene vínculos militares y económicos desde hace décadas.

“Son aguas internacionales, y Omán se comportará igual que todos los demás o tendremos que hacerlos volar por los aires. Ellos lo entienden, estarán bien”, declaró. Omán no ha mencionado la idea de un control conjunto del estrecho con Irán, aunque asegura haber tratado con Teherán la libertad de navegación.

Israel ordena evacuaciones en Lïbano

Mientras tanto, Israel continúa intensificando sus operaciones militares en el Líbano. El Ejército israelí emitió órdenes de evacuación para varias zonas del sur del país y lanzó nuevos bombardeos sobre la ciudad de Tiro y otros objetivos de Hizbulá. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, esta semana se han atacado cerca de 550 posiciones del grupo, mientras que las autoridades libanesas elevan ya a más de 3.270 los muertos y cerca de 9.800 el número de heridos desde marzo.

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||https://www.whatsapp.com/channel/0029Va6BhYH2phHPnlatwW3b|||can… de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Estados Unidos lanza "ataques en defensa propia" al sur de Irán

Ataque de Estados Unidos a Irán

Publicidad

Mundo

Trump amenaza a Omán por las negociaciones con Irán sobre Ormuz: "Se comportará o tendremos que destruirlo"

Trump amenaza a Omán si intenta controlar el estrecho de Ormuz: "O tendremos que volarlos por los aires"

Temu, plataforma china de venta online.

Bruselas multa a Temu con 200 millones de euros por no vigilar la venta de "productos ilegales"

Ébola en el Congo

La OMS alerta de una “colisión catastrófica” entre el ébola y la guerra en Congo

Antena 3 Noticias
caso Zapatero

La agenda de Julio Martínez saca a la luz sus gestiones para comprar toneladas de oro en Venezuela

Estrecho de Ormuz
Ormuz

Irán asegura que ya negocia con Estados Unidos un acuerdo para reabrir Ormuz y poner fin al bloqueo naval tras meses de tensión en Oriente Próximo

Israel mata al jefe militar de Hamas y a su familia
Guerra Irán

Israel mata al nuevo jefe militar de Hamás y a su familia 11 días después de abatir a su antecesor

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, han confirmado el ataque lanzado contra el nuevo jefe militar de Hamás, Mohammed Odeh, quien ha muerto junto a su mujer y sus hijos.

Donald Trump
TRUMP

Trump asegura estar en “perfecto estado de salud” tras un chequeo médico a semanas de cumplir 80 años

El presidente de los Estados Unidos busca disipar las dudas sobre su estado de salud frente al debate sobre la edad de los líderes políticos del país.

Tanque de licor blanco gravemente dañado en una planta industrial de Longview, en el estado de Washington, en el noroeste de EEUU

Al menos un muerto, nueve heridos y varios desaparecidos tras romperse un tanque industrial

Vacunas

Muere un niño por difteria por primera vez en 50 años en República Checa

Un centenar de guarderías y escuelas investigadas en Francia por golpes, humillaciones y abusos sexuales a menores.

Gritos, empujones, tirones de pelo, prohibición de comer y violaciones a los niños del escándalo de las guarderías francesas

Publicidad