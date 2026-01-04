La UE pide una transición pacífica en Venezuela y apela al respeto del derecho internacional

La Unión Europea ha reclamado este domingo una transición pacífica en Venezuela y ha subrayado la necesidad de respetar el derecho internacional en cualquier circunstancia. En un comunicado de última hora firmado por 26 de los 27 Estados miembros, todos salvo Hungría, la UE ha hecho un llamamiento expreso a la calma y a la moderación para evitar una escalada de la crisis.

El texto, difundido por la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, recuerda la posición mantenida por Bruselas en los últimos años respecto a la situación política venezolana. Según el comunicado, la UE considera que Nicolás Maduro "carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente" y reitera su apoyo a una transición hacia la democracia.

No obstante, el bloque comunitario insiste en que cualquier proceso de cambio debe ser pacífico, estar liderado por los propios venezolanos y desarrollarse con pleno respeto a la soberanía nacional. "Debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a determinar su propio futuro", señala el documento, que evita respaldar soluciones impuestas desde el exterior.

La Unión Europea también alerta del riesgo de un aumento de la tensión en un contexto ya marcado por la inestabilidad política y social. Por ello, insta a todos los actores implicados a actuar con responsabilidad y contención, con el objetivo de garantizar una salida negociada y evitar consecuencias mayores para la población civil.

La ausencia de Hungría entre los firmantes vuelve a evidenciar las divisiones internas en el seno de la UE en materia de política exterior, aunque el respaldo mayoritario refuerza la posición común europea sobre Venezuela. Bruselas mantiene así su apuesta por una solución pacífica y diplomática, en línea con los principios del derecho internacional y la defensa de los procesos democráticos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.