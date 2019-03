Las tropas de Gadafi se repliegan en la frontera con Túnez para emprender una ofensiva

"Están rodeando el área cercana a la frontera tunecina. Vienen con ametralladoras en vehículos pesados y decenas de hombres equipados con armamento ligero", ha asegurado Sami, uno de los habitantes de Nalut, en una conversación telefónica.

"Dicen que vienen a por los matones, pero la gente de Nalut no nos lo creemos. Todo el mundo está en alerta ante un posible ataque de estas fuerzas para recuperar la ciudad", ha agregado.



No obstante, otro vecino ha apuntado que hasta el momento, pese al movimiento de tropas, no ha habido ningún ataque en Nalut. "Aquí no ha habido lucha, han pasado de largo hacia la frontera, alrededor de Wazin. No sabemos lo que está pasando allí", ha señalado.



En la misma línea, residentes en Misrata, a 200 kilómetros de Trípoli, han asegurado que las tropas del mandatario se están preparando para un contraataque. "Un avión militar ha sido derribado esta mañana y sus tripulantes han sido detenidos por los manifestantes", ha relatado Mohamed.



También en Zawiya, a 50 kilómetros de la capital, los vecinos temen una ofensiva. Ibrahim, uno de sus vecinos, ha indicado que la brigada dirigida por Khamis, uno de los hijos de Gadafi, ha rodeado la ciudad.

Llega la ayuda humanitaria

El primer avión de la ONU con ayuda humanitaria ha llegado a la frontera entre Libia y Túnez, desde Italia. Hasta allí ha llevado 80 toneladas de comida para repartir entre los más de 50.000 refugiados libios que han cruzado la frontera hacia Túnez. El aparato de Naciones Unidas aterrizó ayer en la isla de Djerba. Allí, los voluntarios de la Media Luna Roja han comenzado ya las tareas de distribución.