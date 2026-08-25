Tragedia familiar en Montana: Un tiroteo en una vivienda y el incendio de esta dejan varios adultos y menores muertos

Varias personas, entre ellas varios menores, murieron en un tiroteo ocurrido en una vivienda del estado de Montana, en el noroeste de Estados Unidos. La casa fue incendiada posteriormente en un suceso que las autoridades locales calificaron como una disputa familiar.

Durante una rueda de prensa ofrecida la noche anterior y difundida este martes por medios locales, la Policía detalló que el agresor se suicidó con un disparo tras prender fuego a la vivienda en Billings, la ciudad más poblada de ese estado.

La investigación continúa abierta

El sheriff interino del condado de Yellowstone, Kent O’Donnell, informó que "varios adultos y varios menores" fallecieron durante el tiroteo, que tuvo lugar la tarde del pasado domingo. O’Donnell explicó que, aunque las víctimas ya fueron identificadas, por el momento no se revelará el número exacto de fallecidos, sus nombres ni sus edades, ya que la investigación sigue abierta. Tampoco se esclareció el motivo del ataque.

"Debido al incendio y al agua utilizada para apagarlo, la inspección de la escena del crimen y la recuperación de pruebas serán más lentas. Por ello, pedimos paciencia mientras avanzamos en la investigación", añadió el sheriff.

Los tiroteos masivos representan uno de los problemas más recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos. Según registros de la organización Gun Violence Archive, en lo que va de año se han contabilizado 314 incidentes de este tipo en todo el país.