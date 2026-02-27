Muere la influencer Gabriela Martins tras un tratamiento de fecundación in vitro

Brasil se encuentra consternado por la muerte de Gabriela Martins, influencer y abogada de 31 años, que falleció el pasado 24 de febrero en São Paulo después de sufrir complicaciones durante un tratamiento de fecundación in vitro.

Gabriela, natural de Teresina, capital del estado de Piauí, llevaba aproximadamente dos años intentando quedarse embarazada junto a su esposo. Durante el proceso de reproducción asistida en una clínica privada de São Paulo, sufrió un paro cardiorrespiratorio que la dejó en estado de coma.

Estuvo ocho días ingresada

La joven permaneció ocho días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Sirio-Libanés de São Paulo, pero finalmente, los médicos confirmaron su muerte cerebral. Su familia autorizó la donación de sus órganos, y actualmente se encuentran gestionando el traslado del cuerpo a Teresina par su despedida.

En medio del dolor, su prima, la periodista Nahiza Monteles, explicó en un comunicado en redes sociales que el incidente ocurrió "durante un procedimiento de fertilidad" y negó de forma tajante, los rumores que apuntaban a una posible cirugía estética como causa el paro cardíaco. Según aclaró, Gabriela se encontraba en una reconocida clínica especializada en reproducción asistida.

Murió un día después de su aniversario

La influencer estaba casada con el médico Samuel Batista, y justo un día antes de su muerte, habían celebrado su octavo aniversario, una coincidencia que ha conmovido especialmente a sus seguidores.

Otras noticias similares

Esta misma semana se conocía la noticia de que Bianca Dias, otra influencer brasileña, también perdía la vida tras sufrir complicaciones en el posoperatorio de una cirugía estética realizada a principios de febrero. La muerte se produjo el 19 de febrero, aproximadamente 18 días después de la intervención. De acuerdo con los relatos difundidos por su entorno, la joven se encontraba recuperándose en un domicilio familiar cuando comenzó a encontrarse mal de forma repentina con síntomas respiratorios.

Aunque la relación exacta entre la intervención y el desenlace todavía se está investigando, una amiga de la víctima, Giovanna Borges, explicaba en redes sociales que Dias había sufrido un coágulo pulmonar y dos convulsiones, y que llegó al hospital sin vida.

