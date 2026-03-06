Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una iraní residente en España lleva tres semanas sin noticias de sus seres queridos: "¿Quién ha muerto de mi familia?"

La activista Ryma Sheermohammadi alerta sobre la situación en Irán a través de su situación personal. Lleva tres semanas sin poder contactar con su familia.

María Sáez
Publicado:

Ryma Sheermohammadi, la analista de movimientos sociales y de la mujer, es iraní, pero lleva 30 años en España. La guerra en Irán empezó hace seis días, sin embargo, ella lleva ya tres semanas sin saber nada de su familia debido al apagón de internet: "Tenía miedo de, que cuando hubiera conexión, qué tipo de noticias iba a recibir".

La tensión en Oriente Medio ha alcanzado su pico más alto con la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei. Y, como en cualquier guerra, los peor parados son los civiles, que acumulan semanas de aislamiento comunicativo. La activista Sheermohammadi, a pesar de no haber residido en el país de origen de sus padres, ha viajado a Irán en varias ocasiones y asegura contemplar una sociedad "absolutamente traumatizada" ante la inestabilidad del tablero político mundial. La situación de crisis se traduce en calles repletas de cadáveres, así como dificultades para acceder a los servicios sanitarios.

A la represión que el Estado ejercía contra los iraníes, ahora se le suma la ofensiva de Estados Unidos junto a Israel. Sheermohammadi asegura sentir mucho miedo al ver las imágenes que llegan de la guerra sobre el país de origen de sus padres. Defiende que "derrocar el régimen" es indispensable para encontrar una solución a la crisis en la que está sumido el país. Por otra parte, insta a la apertura de "un proceso de referéndum" , que permita a los ciudadanos iraníes elegir el modelo político que deseen.

Irán aprieta; EEUU e Israel ahogan

El pasado domingo, 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron un ataque unilateral contra distintas ciudades de Irán. Teherán, Qom, Tabriz o Minab fueron solo algunas de las ciudades que amanecieron entre bombardeos fruto de la "Operación Furia Épica", según la ha denominado Trump. Por su parte, Irán no hizo esperar las represalias.

Todo importancia que se de la ofensiva es poca, defiende Sheermohammadi. Ha criticado que en eventos culturales no se ha dado el peso suficiente a la tragedia y recuerda que los que reciben las bombas son ciudadanos civiles, no figuras abstractas.

Manifestaciones que se encadenan

Desde Barcelona, la activista trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres iraníes, que son las mayores víctimas de este régimen autoritario. El ejemplo más reciente de ello fue el de Mahsa Amini, detenida por llevar mal puesto el velo. Según las fuerzas de seguridad, murió a causa de un infarto, aunque la joven no presentaba ningún problema de salud.

La muerte de Mahsa Amini despertó una oleada de protestas en el país de los ayatolás. De la misma forma, se han ido sucediendo manifestaciones desde que comenzó el año, en este caso, por el deterioro de la economía. Una vez más, el apagón de internet fue la vía elegida para paliar la crisis que se cobró miles de muertos.

Ahora, a pesar del cierre de conexión a internet, algunos informes aluden a una oleada de detenciones en Teherán por la toma de imágenes del ataque con sus teléfonos móviles. Sigue en aumento la hostilidad en Irán y se suceden casos como las de Ryma Sheermohammadi, condenada a vivir al margen de la realidad de su familia.

