Muere la 'influencer' María Rita Rodrigues da Silva a los 25 años tras sufrir cuatro paros cardíacos

La 'influencer' brasileña María Rita Rodrigues da Silva, de 25 años, falleció el pasado 21 de febrero de 2026 en São Bernardo do Campo tras comenzar a sentirse mal mientras se encontraba en su domicilio familiar. La noticia ha sido confirmada por sus allegados a través de redes sociales.

Según informó la familia, la joven estaba en casa junto a sus padres y su novio cuando comenzó a sentirse indispuesta mientras maquillaba a su madre. En ese momento, se desmayó sobre la cama y recibió maniobras de primeros auxilios hasta la llegada de los servicios de emergencia. Ya en el hospital, María Rita sufrió cuatro paros cardíacos consecutivos y finalmente no pudo ser reanimada.

El diagnóstico médico determinó que la causa del fallecimiento fue una isquemia miocárdica aguda combinada con tromboembolismo pulmonar. La familia subrayó que la joven no tomaba medicación crónica y que todo ocurrió de forma muy rápida, sin un sufrimiento prolongado.

Su última publicación, fechada el 19 de febrero, mostraba unas gafas de sol nuevas, sin que hubiera indicios previos de problemas de salud.

La noticia generó una fuerte conmoción entre sus seguidores y compañeros del sector. La creadora de contenido Luana Lilian la recordó como una persona "inspiradora y cercana".

El velatorio se celebró el 22 de febrero y el sepelio tuvo lugar al día siguiente en la misma ciudad paulista, en medio de numerosas muestras de cariño en redes sociales.

¿Qué es la isquemia miocárdia aguda?

De acuerdo con la 'Fundación del Corazón', la isquemia miocárdica aguda consiste en una reducción repentina del flujo sanguíneo al músculo cardíaco, lo que impide que reciba suficiente oxígeno y puede provocar daños graves o la muerte. Suele estar relacionada con la obstrucción de las arterias coronarias por placas de aterosclerosis o coágulos.

Entre los síntomas más habituales se encuentran el dolor opresivo en el pecho, dificultad para respirar, sudoración, náuseas y fatiga intensa. Sin tratamiento urgente, puede derivar en arritmias graves o paro cardíaco.

María Rita acumulaba más de 75.000 seguidores en Instagram y TikTok, plataformas en las que compartía tutoriales de maquillaje, reseñas de belleza, contenidos de moda y estilo de vida.

