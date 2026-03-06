Duras imágenes: Muere al tirarse por un tobogán extremo en un parque de atracciones de Colombia

Una mujer de unos 28 años ha perdido la vida tras sufrir un accidente en el tobogán extremo de un parque recreativo de Chinácota, Colombia.

Según relatan varios testigos y recogen medios locales, la fallecida sufrió un fuerte golpe antes de salir despedida del tobogán. Falleció por la gravedad de las lesiones poco después, mientras era trasladada a un hospital en Cúcuta.

El vídeo que circula por redes sociales muestra los instantes previos al accidente. En las imágenes se ve a la mujer tirándose por el tobogán y golpeándose al llegar a la curva.

Según el medio colombiano 'La Opinión Cúcuta', el tobogán donde tuvo lugar la tragedia se había inaugurado hace tan solo un mes.

Comunicado de la empresa

La empresa responsable del parque recreativo ha emitido un comunicado en el que muestra sus condolencias a los familiares de la fallecida y asegura ponerse a disposición de las autoridades aportando todos los detalles necesarios para esclarecer las causas de la tragedia.

"Desde el momento del incidente, la empresa activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y asistencia previstas para estos casos, brindando el apoyo inicial", señala el comunicado.

La empresa en cuestión "manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente".

"Reiteramos nuestro respeto y consideración hacia la familia en este momento de profundo pesar", concluye el comunicado.