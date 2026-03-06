Trump exige la "rendición incondicional" de Irán tras una semana de guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no contempla ningún acuerdo con Irán y que solo aceptará la "rendición incondicional" del país. El mensaje llega cuando se cumple una semana desde el inicio de la ofensiva militar lanzada junto a Israel contra la República Islámica.

Trump difundió su postura a través de su red social Truth Social, donde descartó cualquier negociación con Teherán. "¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional! Tras eso y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", escribió.

En el mismo mensaje replicó el eslogan político que utilizó durante su campaña, adaptándolo al caso iraní: "¡Hagamos a Irán grande de nuevo!".

Una semana de guerra

Las declaraciones se producen siete días después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la primera fase de la ofensiva, lanzada el pasado sábado, murieron el líder supremo iraní, Alí Jameneí, varios mandos de la cúpula militar y cientos de personas, según los balances difundidos en los días posteriores.

Desde entonces, los bombardeos han continuado y el número de víctimas ha aumentado a medida que se intensifican las operaciones militares.

Teherán ha respondido con ataques dirigidos contra Israel y contra instalaciones estadounidenses en distintos países de la región. Entre los objetivos señalados figuran bases militares y embajadas de Estados Unidos en estados como Kuwait o Arabia Saudí.

Bajas en el ejército estadounidense

El conflicto también ha provocado víctimas en las fuerzas estadounidenses. Al menos seis militares de Estados Unidos han fallecido desde el inicio de la guerra.

La escalada militar ha generado críticas dentro del propio entorno político de Trump. Algunos sectores de su base electoral cuestionan la operación militar, recordando que el presidente había defendido durante su campaña la prioridad de centrarse en asuntos internos y evitar nuevas guerras en el exterior.

Estas voces alertan de las consecuencias humanas y económicas que podría acarrear una prolongación del conflicto.

Objetivos militares de Washington

Trump sostiene que la ofensiva persigue debilitar las capacidades militares iraníes. Según ha explicado, la operación busca proteger a los ciudadanos estadounidenses y destruir elementos clave del aparato militar de Irán, entre ellos su Armada y su programa nuclear.

En paralelo a las operaciones militares, el presidente tiene previsto reunirse en la Casa Blanca con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y con directivos de empresas del sector armamentístico.

