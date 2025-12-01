Todo lo que se sabe del alto cargo francés acusado de drogar a más de 250 mujeres en entrevistas de trabajo

El Ministerio de Cultura de Francia se ha visto envuelto en un escándalo. Casi 250 mujeres han denunciado que habían sido drogadas con sustancias ilegales durante entrevistas de trabajo realizadas por Christian Nègre, un responsable de recursos humanos ahora destituido y bajo investigación penal.

Una de las víctimas fue Sylvie Delezenne. Según el testimonio recogido por 'The Guardian', la experta en marketing buscaba trabajo en 2015 y Nègre contactó con ella a través de LinkedIn para llevar a cabo una entrevista de trabajo. Según declaró Delezenne a 'The Guardian', su sueño era "trabajar en el Ministerio de Cultura". No obstante, Delezenne no encontró un trabajo y ahora forma parte de las más de 250 mujeres que han sido presuntamente drogadas en una entrevista de trabajo.

Nègre ponía potentes diuréticos en la bebida que ofrecía a las mujeres

El 'modus operandi' del responsable de recursos humanos era sencillo: en un primer momento, contactaba con las mujeres para supuestos procesos de selección. Posteriormente, les recibía en París y les ofrecía un café o un té. Esas bebidas, según denuncian, contenían potentes diuréticos prohibidos y provocaban en las víctimas una necesidad urgente de orinar, acompañada de temblores, sudoración y malestar físico.

Tal y como aseguran las denunciantes, Nègre solía proponer continuar la entrevista al aire libre, en largos paseos alejados de cualquier baño. Varias mujeres aseguraron que "sentían una necesidad creciente de orinar", otra aseguró que "le temblaban las manos, le caían gotas de sudor por la frente y se estaba poniendo roja". Ante esta situación, la denunciante pidió a Nègre realizar una pausa técnica, pero, según aseguran en 'The Guardian', el responsable siguió caminando.

Otra de las mujeres ha asegurado que cuando ella necesitaba ir al baño, pidió volver y él fue en dirección opuesta. Tras ese hecho, le miró a los ojos y le preguntó si "necesitaba hacer pipí". Estas situaciones han provocado en las víctimas episodios de humillación pública y una sensación de vergüenza que ha afectado a sus vidas.

Le denunciaron por intentar fotografiar a una funcionaria

Los primeros indicios salieron a la luz en 2018, cuando Nègre fue denunciado por un compañero por intentar fotografiar a una funcionaria. Durante la investigación policial, los agentes encontraron un documento en el que el funcionario habría registrado las dosis administradas y las reacciones de las mujeres bajo el título "Experimentos".

En 2019, fue expulsado del Ministerio y del servicio civil y tuvo que ser sometido a una instrucción formal por cargos que incluyen administración de sustancias estupefacientes y violencia sexual. Pese a ello, continuó trabajando en el sector privado mientras el proceso penal seguía pendiente.

Seis años después, este caso es el más reciente en Francia que pone de relieve el abuso por drogas, conocido en el país como "sumisión química", un término que cobró relevancia el año pasado cuando Gisèle Pelicot abandonó su anonimato en el juicio contra decenas de hombres que fueron declarados culpables de violarla.