Iberia cancela sus vuelos a Venezuela hasta el 31 de diciembre

Iberia ha anunciado que cancela todos sus vuelos hasta el 31 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). La aerolínea española ya anunció el pasado sábado la paralización de estas operaciones después de que la Administración Federal de Estados Unidos emitiera una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución de las aeronaves que sobrevuelen Venezuela".

Tal y como han asegurado fuentes de la aerolínea, los vuelos a Venezuela se retomarán "en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad". Asimismo, desde Iberia han ofrecido a los clientes afectados por esa medida la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano, o bien, solicitar el reembolso del importe del billete.

Iberia no es la única aerolínea que anunció que dejaba de volar a Venezuela. Compañías como Air Europa, TAP Air Portugal, Gol y Avianca aseguraron que dejarían de volar el país de forma temporal.

La FAA alertó de problemas de interferencias y seguridad

Esa advertencia de la Administración Federal de Estados Unidos (FAA) se debía a posibles problemas de interferencias y seguridad, en medio de la escalada de tensión entre ambos países y el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en zonas cercanas al país latinoamericano.

Tal y como indicó el organismo estadounidense, se recomendó "a los operadores extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

La Administración Federal de Estados Unidos ha apuntado que desde septiembre se han registrado un aumento de las interferencias en el país y una mayor actividad militar por parte del Estado venezolano. Aunque por el momento han asegurado que Venezuela no ha manifestado la intención de atacar a aviones civiles, han advertido de su capacidad militar para llevar a cabo ataques de este tipo.

Tal y como detallaron en la nota, "las fuerzas armadas de Venezuela poseen aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes de operación de las aeronaves civiles, además del riesgo potencial a baja altitud que representan los sistemas portátiles de defensa aérea y la artillería antiaérea".

En este sentido, varios aviones habrían notificado a la Administración Federal de Estados Unidos problemas relacionados con interferencias mientras se encontraban sobrevolando el espacio aéreo venezolano. Tal y como advirtieron, "en algunos casos, provocó efectos persistentes durante todo el vuelo".

Según afirmaron, "los inhibidores y suplantadores de GNSS pueden afectar a las aeronaves hasta 250 millas náuticas y pueden impactar una amplia variedad de equipos críticos de comunicación, navegación, vigilancia y seguridad a bordo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.