Más de 1.000 muertos tras las inundaciones en el sudeste asiático

Las inundaciones de los últimos días en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejaron un balance preliminar de 1.146 muertos, centenares de desaparecidos y miles de afectados, con la isla indonesia de Sumatra como la más golpeada por el impacto del mal tiempo.

Tan solo en cuatro horas, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres de Indonesia subió hoy de 502 a 604 la cifra de muertes confirmadas en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental, en las que viven más de 20 millones de personas.

El balance oficial, que se ha publicado en la página web de dicha agencia, cifraba en 2.600 los heridos y en unos 570.000 los evacuados hasta las 20.00 horas de la tarde. No obstante, esos números se han actualizado varias veces durante el día.

En Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo y la principal economía del Sudeste Asiático, los equipos de socorro buscan a 464 personas reportadas como desaparecidas, aun cuando varias zonas son de imposible acceso para los rescatistas debido a árboles caídos, ríos desbordados o deslizamientos de tierra.

Las pérdidas en las zonas devastadas se calculan en los 4.000 millones de dólares hasta este lunes, cuando las inundaciones, vinculadas a las copiosas lluvias provocadas por el monzón y un inusual ciclón tropical que impactó a la isla la semana pasada, han comenzado a ceder en algunas zonas.

El mandatario de Indonesia, Prabowo Subianto, ha visitado algunas comunidades de Sumatra del Norte, lugar desde donde las autoridades locales han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo que ha sucedido en solo tres ocasiones en las últimas tres décadas.

366 muertos en Sri Lanka: los hospitales operan con limitaciones tras el ciclón

Los números también aumentaron en Sri Lanka, donde el conteo pasó en las últimas 24 horas de 193 a 366 muertos y de 200 a 367 desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda y las autoridades alertan de un aumento del riesgo de enfermedades infecciosas a medida que las aguas retroceden.

El último balance del Centro de Gestión de Desastres señaló que más de 1,1 millones de personas se han visto afectadas por el temporal y que cerca de 200.000 continúan desplazadas en refugios temporales tras perder sus hogares o quedar aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.

Las autoridades sanitarias advirtieron de un incremento del riesgo de dengue, diarrea y leptospirosis en los próximos días, tras la acumulación de lodo, basuras y depósitos de agua estancada.

Según una alerta difundida por el gobierno de Sri Lanka, varios hospitales están operando con limitaciones por los cortes de electricidad, la falta de agua potable y el aumento constante de pacientes en zonas más afectadas.

Tailandia se centra en reconstruir y limpiar las zonas afectadas

Por su parte, Tailandia ha centrado sus esfuerzos en las operaciones de limpieza y reconstrucción en las zonas afectadas por fuertes lluvias en el sur del país, mientras disminuye el nivel de las inundaciones que han dejado 176 muertos.

Allí, las inundaciones afectaron a doce provincias y a casi 4 millones de personas. Entre las zonas más devastadas destaca Songkhla, donde se han registrado 138 víctimas mortales del total y el agua alcanzó los tres metros de altura en algunos lugares.

