Las guerras en Ucrania y Gaza disparan la venta de armas hasta alcanzar cifras récord

Los ingresos globales por armamento aumentaron con fuerza en 2024, impulsados por las guerras de Ucrania y Gaza, las tensiones geopolíticas globales y regionales y un gasto militar en constante aumento. Por primera vez desde 2018, las cinco mayores empresas de armas incrementaron sus ingresos por armamento.

Aunque la mayor parte del aumento global se debió a empresas radicadas en Europa y Estados Unidos, se registraron incrementos interanuales en todas las regiones del mundo incluidas en el Top 100. La única excepción fue Asia y Oceanía, donde los problemas en la industria de armamento china redujeron el total regional. El fuerte aumento de los ingresos y de los nuevos pedidos llevó a muchas empresas de armas a ampliar sus líneas de producción, agrandar sus instalaciones, crear nuevas filiales o realizar adquisiciones.

«El año pasado los ingresos globales por armamento alcanzaron el nivel más alto jamás registrado por el SIPRI, ya que los productores aprovecharon una demanda muy elevada», declaró Lorenzo Scarazzato, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI.

Crecen los ingresos de la industria armamentística de Estados Unidos, pero persisten los retrasos y los sobrecostes

En 2024, los ingresos combinados por armamento de las empresas estadounidenses incluidas en el Top 100 crecieron un 3,8 %, hasta alcanzar los 334.000 millones de dólares, y 30 de las 39 empresas de Estados Unidos presentes en la clasificación aumentaron sus ingresos por armas.

Entre ellas se encuentran grandes productores de armamento como Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics. Sin embargo, los retrasos generalizados y los sobrecostes presupuestarios siguen lastrando el desarrollo y la producción de programas clave liderados por Estados Unidos, como el avión de combate F-35, el submarino de la clase Columbia y el misil balístico intercontinental (ICBM) Sentinel.

«Esto podría tener efectos indirectos sobre los esfuerzos del Gobierno estadounidense para recortar el gasto militar excesivo y mejorar la eficiencia presupuestaria» según Xiao Liang, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI

Rearme en marcha en Europa, pero aumenta la amenaza de problemas en la cadena de suministro

De las 26 empresas de armamento del Top 100 con sede en Europa (excluida Rusia), 23 registraron incrementos de sus ingresos por armas. El conjunto de sus ingresos armamentísticos creció un 13 %, hasta 151.000 millones de dólares. Este aumento está vinculado a la demanda derivada de la guerra en Ucrania y de la percepción de la amenaza de Rusia.

«Las empresas europeas de armamento están invirtiendo en nueva capacidad de producción para responder al aumento de la demanda», explicó Jade Guiberteau Ricard, investigadora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI. «Pero el abastecimiento de materiales podría convertirse en un reto creciente. En particular, la dependencia de minerales críticos probablemente complicará los planes de rearme europeos»

Aumentan los ingresos de armamento rusos pese a las sanciones y a la escasez de mano de obra cualificada

Las dos empresas rusas de armamento incluidas en el Top 100, Rostec y United Shipbuilding Corporation, aumentaron sus ingresos combinados por armamento un 23 %, hasta 31.200 millones de dólares, a pesar de las sanciones internacionales que han provocado una escasez de componentes. La demanda interna fue suficiente para compensar holgadamente la pérdida de ingresos derivada de la caída de las exportaciones de armas.

Asia y Oceanía: los problemas en la industria de armamento china reducen el total regional

Asia y Oceanía fue la única región del mundo que registró un descenso global de los ingresos por armamento entre las empresas del Top 100 en 2024, hasta 130.000 millones de dólares, un 1,2 % menos que en 2023. No obstante, la situación dentro de Asia y Oceanía fue muy diversa. La caída regional se debió a una reducción combinada del 10 % en los ingresos por armamento de las ocho empresas chinas incluidas en el Top 100. El caso más destacado fue la caída del 31 % de los ingresos por armas de NORINCO, el principal productor chino de sistemas terrestres.

Número récord de empresas de Oriente Medio en el Top 100

Por primera vez, nueve de las empresas del Top 100 tenían su sede en Oriente Medio, con ingresos combinados por armamento de 31.000 millones de dólares. Los ingresos por armas en la región crecieron un 14 % . Las tres empresas israelíes incluidas en la clasificación aumentaron sus ingresos combinados por armamento un 16 %, hasta 16.200 millones de dólares.

«El creciente rechazo a las acciones de Israel en Gaza parece haber tenido poco impacto en el interés por las armas israelíes», señaló Zubaida Karim, investigadora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI. «Muchos países siguieron realizando nuevos pedidos a empresas israelíes en 2024».

La clasificación de 2024 incluye cinco empresas turcas de armamento (con ingresos combinados de 10.100 millones de dólares, un incremento interanual del 11 %), después de que MKE entrara por primera vez en el Top 100. El conglomerado estatal de los Emiratos Árabes EDGE Group declaró ingresos por armamento de 4.700 millones de dólares en 2024.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.