Caso Pelicot

Gisèle Pelicot se enfrenta al único agresor que apeló su condena: "¿Cuándo lo reconocerá? La víctima soy yo"

Este jueves el tribunal dictará si confirma o aumenta la condena al único agresor que apeló en el caso de Gisèle Pelicot.

La v&iacute;ctima Gis&egrave;le Pelicot

La víctima Gisèle Pelicot EFE

Irene Rodríguez
Publicado:

El Tribunal de Apelación de Nimes dará su veredicto el jueves en cuanto al caso de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que fue drogada y violada durante casi una década por su exmarido, Dominique Pelicot, quien la ofrecía a un total de 51 hombres que también la abusaban mientras ella estaba inconsciente.

Ahora, un año después de un primer proceso histórico, Pelicot ha vuelto a mirar a los ojos al único de sus agresores que decidió recurrir la condena, Husamettin D., pese a las pruebas que lo incriminan. Son 14 vídeos en los que se le ve violándola mientras ella está inconsciente. "¿Cuándo lo reconocerá? ¡Asuma sus actos!", le exigió la víctima.

Vestida con camisa blanca, chaleco y pantalón negro, habló con serenidad: "Me violó, estas escenas son horribles, siempre viviré con estas imágenes en mi cabeza". "Cuando uno es violador, lo es. Y para toda la vida", declaró ante el tribunal.

El primer juicio, celebrado en Aviñón entre septiembre y diciembre de 2024, fue cuando su caso llegó a todo el mundo. Esta mujer de 56 años decidió que su juicio fuera público "para que la vergüenza cambie de bando", explicó.

Husamettin D., de 44 años, es el único de los 51 hombres implicados en su violación que sigue negando los hechos ocurridos la noche del 28 al 29 de junio de 2019, en la vivienda de la expareja de Gisèle, en el pueblo francés de Mazan. Según el director de la policía judicial de Aviñón, Bosse Platière, las pruebas son innegables: "Los vídeos son claros, en ningún momento puede haber dudas".

Insiste en negarlo

Pese a las evidencias, el acusado ha intentado presentarse como víctima. "¡Este hombre es un psicópata, caí en su trampa!", exclamó haciendo referencia al exmarido de Gisèle y autor del plan de los abusos, Dominique Pelicot. La respuesta de ella fue tajante: "La única víctima en esta sala soy yo. Asuma sus actos de una vez, siento vergüenza por usted".

Dominique Pelicot fue condenado a la pena máxima en Francia, 20 años de prisión, tras demostrarse que drogó a su esposa durante casi una década con somníferos y ansiolíticos para violarla y ofrecerla a decenas de desconocidos.

En los vídeos presentados al tribunal, de unos 30 minutos en total, se observa cómo Gisèle Pelicot está completamente inconsciente, sin posibilidad de moverse ni reaccionar. El acusado, visible en las grabaciones, se observa claramente como la manipula. "Sin estos vídeos nunca nadie habría sabido nada de esta historia. Estos vídeos han salvado la vida de Gisèle Pelicot", ha subrayado el abogado Camus.

Durante la sesión de este miércoles, uno de los abogados de la víctima, Stéphane Babonneau, preguntó directamente al acusado si consideraba que estaba en una fase de negación. Él respondió que "no".

Esperando el veredicto

En los alegatos finales, la defensa de la víctima solicitó mantener la condena por violación agravada, como ya ocurrió en primera instancia, cuando Husamettin D. fue sentenciado a nueve años de prisión. "No hay ninguna dificultad para constatar el delito en este juicio", aseguró Babonneau.

El abogado concluyó dirigiéndose a su clienta: "Señora Pelicot, usted ha sufrido durante cinco años, vemos su cuerpo desacralizado, pero no ha perdido ni la dignidad ni la humanidad. Quienes la han perdido son sus violadores".

La jornada ha terminado con las palabras de Camus, que esperan "que este jurado diga alto y fuerte que los derechos del hombre son también los de la mujer. Que ante los ojos del mundo, se confirme que un acto sexual impuesto a un cuerpo dormido es una violación".

