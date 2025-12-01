Una profesora se declara culpable por abuso sexual a un menor de 15 años tan solo 8 semanas después de dar a luz

Conmoción en Australia por un caso de abuso sexual a un menor. Una profesora de instituto se ha declarado culpable de mantener relaciones sexuales, en repetidas ocasiones, con un alumno de 15 años y posteriormente por intentar manipularle para ocultar los hechos acontecidos. La acusada, que había dado a luz ocho semanas antes, ha acudido al tribunal con su bebe recién nacido para dar testimonio sobre los múltiples delitos sexuales que se le acusan, según informó la Australian Broadcasting Corporation.

Se trata de Karly Rae (37 años), una docente australiana que se aprovechó de su alumno menor de edad para mantener relaciones sexuales, engatusándole mediante mensajes provocadores por diversas redes sociales. Los hechos ocurrieron en octubre de 2024, el mismo mes en que fue arrestada por sus delitos, en varios lugares de la ciudad de Newcastle, Nueva Gales del Sur, donde trabajaba. Ahora, un año después reconoce sus delitos y se expone ante la ley.

Pruebas del delito

Las autoridades pertinentes, recopilaron los mensaje que la docente enviaba al menor para poder acostarse con el. Entre estos, se encuentran conversaciones subidas de tono en las que el alumno era acosado y manipulado con chantajes de la maestra. "Quizá podríamos tener un último encuentro antes de que vuelva el colegio. Llevaré mi juguete", escribió Karly en un mensaje al chico, reconociendo así el grave delito cometido.

Estas comunicaciones, duraron un cierto tiempo hasta que la profesora corto la relación por miedo a ser descubierta. "Es culpa mía. Asumo toda la responsabilidad. Haz lo que quieras o necesites", escribió Rae en respuesta a un mensaje del adolescente preguntando si deberían eliminarse mutuamente de las redes sociales. Una situación de "tregua" que duró poco, ya que posteriormente la docente fue detenida y puesta en libertad pendiente de juicio por dichos delitos.

Durante este periodo, Karly llamó varias veces a la víctima para intentar que mintiera en el tribunal y evitar así la pena de prisión. Asustado por la situación, el adolescente le contó a su madre sobre las llamadas, mientras que su primo, que había visto los intercambios en redes sociales entre ambos, también avisó a sus padres.

"En el transcurso de esas llamadas, se alega que [ella] intentó persuadir a la denunciante para que diera una versión falsa de los hechos", dijo el juez Hament Dhanji en la audiencia de fianza de Rae en junio, según informó 7News. Tras lo que fue puesta en libertad de nuevo, ya que estaba embarazada.

Declaración

Tan solo hace una semana, Rae decidió declararse culpable de abuso sexual a un adolescente, poseer material de abuso infantil, manipular a un menor para actividad sexual ilegal y cometer un acto con la intención de obstruir la justicia. bEn su declaración, alegó no saber que el niño era menor de edad, a pesar de que era alumno de su colegio y comentó que no sabía exactamente si su hijo era de la víctima.

Finalmente, la profesora perdió su trabajo y el juez le ordenó no estar sola en presencia de ninguna persona menor de 16 años. Sentencia que se mantendrá firme hasta que se decida una condena en marzo de 2026.

