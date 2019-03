Siria no usará armamento químico a menos que se produzca una agresión externa

En una rueda de prensa en Damasco retransmitida en directo por la cadena de televisión qatarí Al Yazira, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Yihad Makdissi, ha declarado que Siria se enfrenta a una campaña en su contra organizada por medios de comunicación extranjeros que sugieren que las fuerzas gubernamentales podrían estar utilizando armas de destrucción masiva.

El Gobierno del presidente Bashar al Assad "nunca usará" armas químicas o bacteriológicas "contra los sirios, pase lo que pase", ha subrayado Makdissi, que ha añadido que esas armas, que están "protegidas" por el Ejército y "bajo su supervisión directa", sí se podrían usar para hacer frente a una "agresión externa".

Es la primera vez que el Estado sirio reconoce que podría poseer armas no convencionales. Siria no ha firmado la Convención sobre Armas Químicas de 1992, que prohíbe su uso, producción y almacenamiento. Makdissi ha apuntado a la posibilidad de que "grupos terroristas" puedan obtener armas biológicas del exterior que "podrían utilizar en alguna localidad, Dios no lo quiera, para luego acusar a las fuerzas sirias".

Por otra parte, el portavoz ha señalado que la petición de los países miembros de la Liga Árabe de que el presidente sirio, Bashar al Assad, abandone el poder supone una "intervención flagrante" en los asuntos internos de Siria. En este contexto, ha recalcado que el pueblo sirio es soberano y es el que debe decidir el futuro de su país a través de un diálogo nacional, cuyos acuerdos el Gobierno se comprometería a respetar.

"A todos aquellos que se alzan en armas contra el Estado hay que responderles de la misma manera", pero la puerta está abierta para quienes apuesten por el diálogo, según Makdissi, que ha destacado que la situación de la seguridad en Damasco está mejorando y dentro de unos días habrá vuelto a la normalidad.