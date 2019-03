Un periodista se duerme la siesta en una conexión en directo

El presentador de Fox News trató de dar paso a su corresponsal en Washington para recoger la última hora de las elecciones primarias republicanas en EEUU pero no obtiene respuesta. Doug Luzader, el periodista, se había quedado dormido tras un 'Supermartes' agotador. El presentador intentó despertarle, pero ante la falta de respuesta concluyó: "Me temo que no puede ser. Volvemos en un minuto".

El corresponsal niega haberse quedado dormido. Asegura que no oía las indicaciones por culpa de un problema técnico. Pero lo cierto es que la intensa campaña republicana deja exhaustos hasta a los propios candidatos. Newt Gingrich, antes de una intervención en directo apareció en las pantallas durante un profundo sueño. Se durmió tres veces antes de empezar a hablar.

La admirada retórica del presidente Obama no consigue tampoco mantener la atención de la audiencia. Ni siquiera entre sus propias filas. Su vicepresidente Joe Biden se quedó dormido durante una de las intervenciones del mandatario.

Lo mismo ha ocurrido en las tediosas sesiones parlamentarias del Reino Unido, que han provocado alguna que otra "cabezadita" en los escaños.

Políticos, periodistas o entrevistados. No todos viven igual la tensión del directo y algunos se dejan caer en los brazos de morfeo.