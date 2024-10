"El señor Pèlicot me drogó", la declaración de uno de los acusados de violar a Giséle Pèlicot

El juicio por la violación múltiple de Giséle Pélicot continua. Este jueves declararon otros seis de los 51 hombres acusados de participar en ella. Un hecho en el que su marido, Dominique Pèlicot, llevaba la voz cantante, ya que se encargaba de drogarla para que, mientras que ella dormida —totalmente sedada— otros hombres mantenían relaciones sexuales con ella, sin su consentimiento.

Otra víctima de Dominique Pèlicot

Jean T. (52 años) es uno de los acusados que ha declarado. Su testimonio ha sido de los más sorprendentes, ya que afirma que no recuerda nada los hechos porque también fue drogado por Pèlicot: "El señor Pèlicot me drogó, me ofreció algo de beber".

Ante esta inesperada información, el tribunal de Aviñón le ha preguntado "¿por qué no presentó una denuncia si estima que lo drogaron?" y él ha respondido que "fue un mal encuentro. Te olvidas de todo y se acabó". Una explicación que desde el tribunal se preguntan, ya que en los seis vídeos que le imputan, se le puede ver realizando todo tipo de penetraciones a Giséle. Pero Jean mantiene que "no me acuerdo de nada".

"Aterrorizado" en la casa de los Pèlicot

Otro de los acusados, Redouan F. (55), un enfermero anestesista, ha contado ante el tribunal que estuvo "aterrorizado" en la casa de los Pèlicot. En su testimonio cuenta que al ver a la mujer de Dominique tumbada, pensó que estaba muerta: "Me hizo entrar en esa habitación y el ambiente era mórbido. La vi a ella tumbada, pensaba que estaba muerta. Me aterrorizó aún más". Su manera de estar y declarar en el juicio parece mostrar una actitud agresiva y dramática, pero realmente quiere presentarse como una "víctima" de Dominique.

Una "fantasía matrimonial

Simone M. (43) ha sido el tercer acusado en declarar en esta sesión que ha durado más de 10 horas. En su testimonio, este ex miembro de las fuerzas de montaña del ejército, aseguró que pensaba que se trataba de una "fantasía" del matrimonio Pèlicot, quienes también eran sus vecinos.

Giséle quiere que los vídeos salgan a la luz

Una vez declaren los 50 acusados, la veracidad de sus testimonios se esclarecerá cuando se visualicen y analicen todos los vídeos de las violaciones en las que se les implican. Un hecho que se llevará a cabo este viernes.

Por otro lado, la divulgación de estos vídeos por la prensa, no se llevará a cabo. A raíz de las críticas de los acusados, después del primer visionado, se prohibió. Sin embargo, la víctima, Giséle Pèlicot, quiere que salgan a la luz para que se desmonten las versiones que los acusados están dando.

"Para conocer la banalidad de mal de esas violaciones que cometieron esos hombres sin creer que lo hicieron, hay que ver esos vídeos", han justificado los abogados de la víctima.

