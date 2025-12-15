Lo que se sabe del ataque terrorista en Australia: quiénes son los atacantes y las 15 víctimas del tiroteo

El suceso se produjo alrededor de las 18:47 horas locales (10:47 hora peninsular española de este domingo pasado). Dos hombres armados empezaron a disparar contra una multitud que asistía a un evento comunitario organizado durante la festividad judía de Janucá (Hanukkah), conocido como 'Chanukah by the Sea'.

Las autoridades de Nueva Gales del Sur identificaron a los presuntos autores como un hombre de 50 años y su hijo de 24 años. El progenitor fue abatido por la policía en el lugar, mientras que el hijo fue capturado con vida y permanece en estado crítico en un hospital bajo custodia policial.

Así son los atacantes

Según informaciones oficiales y medios internacionales, los atacantes, identificados por fuentes policiales como Sajid Akram y Naveed Akram, usaron armas de fuego legales registradas, lo que ha generado un profundo debate en Australia sobre las lagunas en la legislación de armas pese a sus estrictas normas desde 1996.

Varios informes señalan que los hombres habían jurado lealtad al grupo Estado Islámico, mientras que otros medios apuntan que se encontraron dos banderas del Estado Islámico (EI) en su coche, dijo un alto funcionario a la cadena australiana ABC News: "En las imágenes del lugar se podía ver una bandera en el capó del coche" informó la emisora.

Se anunció también que uno de los pistoleros, Naveed Akram, fue investigado previamente por sus estrechos vínculos con una célula terrorista del EI con sede en Sydney.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que Akram llamó la atención de las autoridades por primera vez en octubre de 2019, pero "se realizó una evaluación y se determinó que no había indicios de ninguna amenaza en curso, ninguna posibilidad de que participara en actos de violencia".

¿Qué se sabe de los fallecidos?

El balance oficial más reciente sitúa el número de fallecidos en 15, incluido uno de los atacantes, y más de 40 heridos, entre ellos varios policías y civiles transeúntes.

Entre los muertos hay personas de distintas edades, incluida una niña y ciudadanos extranjeros.

El primer ministro australiano Anthony Albanese calificó el ataque de "mal absoluto" y confirmó que fue planeado como un acto terrorista con motivación antisemita. Las fuerzas de seguridad también hallaron artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado a los sospechosos, los cuales fueron neutralizados por especialistas.

La Policía de Nueva Gales del Sur, tras acordonar la zona y evacuar a los heridos, declaró el incidente como ataque terrorista, iniciando investigaciones conjuntas con agencias federales y el servicio de inteligencia ASIO para determinar si existieron vínculos con grupos extremistas.

El ataque se produce en un contexto de aumento de actos antisemitas en Australia relacionados con tensiones internacionales. La comunidad judía local y líderes internacionales han expresado su consternación y solidaridad con las víctimas.

El suceso, considerado uno de los ataques más letales en la historia reciente de Australia, ha reavivado el debate sobre seguridad, prevención del extremismo violento y control de armas en el país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.