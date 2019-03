El Senado de EE.UU. aprueba revocar la ley contra los soldados homosexuales

El Senado de Estados Unidos aprobó hoy la revocación de una ley de 1993 que prohíbe a los soldados que se declaran homosexuales prestar servicio en las Fuerzas Armadas del país.

El respaldo de la Cámara Alta, 65 votos a favor y 31 en contra, llega sólo unos días después del apoyo de la Cámara de Representantes a la medida y allana el camino para que el presidente Barack Obama promulgue la ley antes de finales de este año.

Obama prometió durante su campaña presidencial que lucharía para revocar la ley conocida como "Don't Ask, Don't Tell" (DADT, "No preguntes, no cuentes") aprobada durante la presidencia de Bill Clinton y que llevó a la expulsión de 13.500 miembros de las Fuerzas Armadas por su carácter abiertamente homosexual.

Esa ley, hasta ahora, permite a los gais ser miembros de las Fuerzas Armadas siempre que no divulguen su orientación sexual, lo que en su día se consideró como un "término medio" entre la propuesta de Clinton que quería levantar la prohibición y quienes consideraban perjudicial que los homosexuales formaran parte de las Fuerzas Armadas.

La campaña de los demócratas a favor de la iniciativa se intensificó tras la publicación el 30 de noviembre de un estudio elaborado por el Pentágono que concluye que la derogación de la ley no afectará la eficiencia de las Fuerzas Armadas.

El estudio concluyó que el 70 por ciento de los militares creen que el impacto de la revocación de la ley sería "positivo, mixto o inexistente".