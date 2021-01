Los motivos por los que George Clooney regaló un millón de dólares a cada uno de sus 14 amigos más íntimos

Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Y buena cuenta de ello pueden dar algunos de los mejores amigos del reconocido actor estadounidense George Clooney. En 2013, el intérprete invitó a cenar a 14 allegados más íntimos. Lo que no se esperaban es que de esa reunión saldrían con 1 millón de dólares más. Ocurrió hace años, pero ahora esta historia se ha viralizado porque se han desvelado los principales motivos por los que George Clooney fue tan generoso con ellos.

En una reciente entrevista, el artista ha reconocido que sus inicios en la industria no fueron fáciles. Ningún director apostaba por él y las oportunidades escaseaban. En su empeño por cumplir su sueño de llegar al estrellato le acompañaron sus amigos más fieles. Ellos le dejaron dormir en sus sofás y le prestaron dinero cuando estaba completamente arruinado. "Me han ayudado cuando he necesitado ayuda a lo largo de los años. Y yo les he ayudado a lo largo de los años".

De forma sorprendente y sin esperarlo, sus amigos recibieron el agradecimiento de George Clooney en forma de 1 millón de dólares. Este hecho coincidió con el estreno de la película 'Gravity', que cosechó gran éxito de crítica, llegando a conseguir 7 premos Óscar. "Como no querían pagarnos, nos dieron acciones de la película, porque pensaron que iba a ser un fracaso y terminó siendo un muy buen negocio".

14 maletas con 1 millón de dólares cada una

George Clooney compró 14 maletas y en cada una de ellas introdujo 1 millón de dólares en efectivo, al estilo de 'Ocean's Eleven'. Cuando llegaron a su casa les repartió las maletas. "Entonces, simplemente levanté un mapa y señalé todos los lugares a los que podía ir en el mundo y todas las cosas que podía ver gracias a ellos. Y dije: '¿Cómo se le paga a gente así?'. Y añadí: 'Bueno, ¿qué tal un millón de dólares?'", ha afirmado el actor.