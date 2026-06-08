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Scotland Yard recibe nuevos archivos sobre Christian Brueckner en el caso Madeleine McCann

Los investigadores británicos analizan documentación remitida desde Alemania mientras aumenta la presión sobre el principal sospechoso de la desaparición.

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Madeleine McCann poco antes de su desaparición Documentación Atresmedia

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La investigación sobre la desaparición de Madeleine McCann ha incorporado nuevo material procedente de Alemania. Los agentes de Scotland Yard que integran la operación Grange ya disponen de una serie de archivos policiales relacionados con Christian Brueckner, el principal sospechoso señalado por las autoridades alemanas en el caso.

Según fuentes citadas por The Sun, la documentación entregada a los investigadores incluye información considerada relevante sobre el ciudadano alemán, condenado previamente por delitos sexuales y vinculado desde hace años a las pesquisas sobre la desaparición de la menor británica en Praia da Luz, Portugal, en mayo de 2007.

Nuevas pruebas bajo análisis

Entre los documentos remitidos figurarían materiales relacionados con evidencias que los investigadores alemanes consideran relevantes para reforzar las sospechas sobre Brueckner.

Las autoridades germanas han defendido durante años que disponen de indicios que apuntan a la muerte de Madeleine McCann, aunque hasta el momento no han presentado pruebas forenses concluyentes que permitan cerrar definitivamente el caso.

La documentación ahora en manos de Scotland Yard incluye referencias a archivos digitales y otros elementos analizados previamente por la policía alemana.

El foco sigue sobre Brueckner

Christian Brueckner, de 49 años, continúa siendo la principal persona bajo sospecha para los investigadores alemanes. Actualmente reside en Kiel, en el norte de Alemania, después de haber cumplido una condena por la violación de una mujer estadounidense en Portugal en 2005. Las autoridades alemanas mantienen medidas de vigilancia sobre él y, según distintas informaciones, incluso han reforzado su protección ante posibles amenazas.

Por otra parte, la Policía Metropolitana de Londres ha reiterado que la operación Grange continúa activa quince años después de su puesta en marcha.

Fuentes policiales británicas han confirmado que mantienen contacto permanente con sus homólogos alemanes y portugueses para analizar cualquier información que pueda resultar útil. Por ahora, el caso sigue siendo tratado oficialmente como una desaparición, ya que nunca se ha localizado ni el cuerpo de Madeleine McCann ni pruebas concluyentes que permitan determinar qué ocurrió aquella noche del 3 de mayo de 2007.

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