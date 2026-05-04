Los familiares de Madeleine McCann se reúnen para conmemorar el 19º aniversario de su desaparición

Los padres y los hermanos gemelos de Madeleine McCann se reunieron para conmemorar el 19º aniversario de su desaparición. Participaron en un acto de oración para conmemorar el emotivo aniversario tras la desaparición de su hija.

Kate y Gerry, acompañados por sus hijos, fueron recibidos calurosamente por simpatizantes y amigos en la reunión celebrada en su pueblo natal de Rothley, Leicestershire.

Es la primera vez que la pareja aparece fotografiada en público junto a Sean y Amelie, que ahora tienen 21 años.

Desapareció de vacaciones

Kate y Gerry, padres de Madeleine, prometieron en un comunicado: "La búsqueda continúa para encontrarla, para lograr justicia, para hacer del mundo un lugar un poco más seguro".

La joven desapareció durante unas vacaciones familiares en Praia da Luz, Portugal, en mayo de 2007. La habían dejado durmiendo sola con sus hermanos gemelos, menores de edad en aquel entonces, mientras sus padres cenaban con unos amigos en un restaurante cercano.

Los familiares se aferran a un rayo de esperanza de que su hija, que ahora tendría casi 23 años, aún pueda estar viva.

19 años sin ella

En el acto, se encendieron velas en memoria de Madeleine en el monumento a los caídos en guerra de Cross Green. Brian Kennedy, tío de Kate, leyó el poema 'The Beacon' de Simon Armitage. El poema fue escrito para los McCann por el actual Poeta Laureado.

El sacerdote de la iglesia se dirigía a la familia con palabras de esperanza: "Nos reunimos hoy para orar por Madeleine y otros niños desaparecidos, para animarnos unos a otros y especialmente a Gerry y Kate a mantener la esperanza y orar por una renovación de la fuerza .Incluso después de diecinueve años".

Tras la breve ceremonia, los familiares se acercaron a la multitud para abrazarse y hablar con ellos para darles las gracias por venir.

Con esperanzas

En una nueva publicación en redes sociales, Kate y Gerry escribieron: "Diecinueve años. La búsqueda sigue adelante para encontrar a nuestra Madeleine, para lograr algo de justicia, para hacer del mundo un lugar un poco más seguro".

"Seguimos muy agradecidos por todo el apoyo recibido, tanto de amigos y familiares como de conocidos y desconocidos, así como de la policía y las autoridades por su continua determinación y esfuerzo. Gracias".

"Por Madeleine, a quien amamos y extrañamos cada día, jamás nos daremos por vencidos. Kate, Gerry y familia".

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