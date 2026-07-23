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Dos policías hospitalizados tras manipular vapeadores de marihuana incautados

La Garda tuvo que declarar una alerta de seguridad y cerró las instalaciones para hacer una "limpieza especializada" del lugar.

Imagen de recurso de un consumidor de cannabis.

Imagen de recurso de un consumidor de cannabis. Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

Dos agentes de la Policía de Irlanda han sido hospitalizados después de sufrir un incidente mientras manipulaban varios vapeadores con marihuana incautados en una comisaría de Edenderry, en el condado de Offaly. El suceso obligó a activar una alerta de seguridad y al cierre temporal de las instalaciones.

Según ha informado la Garda, los hechos ocurrieron este miércoles cuando los agentes procesaban dispositivos de vapeo intervenidos en un establecimiento comercial dentro de una investigación en curso. Ambos policías permanecen ingresados en el hospital, donde están siendo sometidos a evaluaciones médicas. De acuerdo con el diario Irish Independent, uno de ellos se encuentra "especialmente enfermo".

Como medida de precaución, la comisaría fue clausurada y este jueves se está llevando a cabo una limpieza especializada en el edificio para garantizar la seguridad de las instalaciones. Las autoridades todavía no han determinado qué provocó el malestar de los agentes. No obstante, una de las hipótesis que maneja la investigación es que parte del aceite de THC contenido en los vapeadores se derramara y reaccionara con las baterías de litio de los dispositivos, generando una sustancia o un ambiente potencialmente nocivo.

En las últimas semanas, la Policía irlandesa ha intensificado las operaciones contra la venta ilegal de vapeadores con cannabis. A principios de julio, dos personas fueron detenidas y posteriormente acusadas de poseer un cargamento de gominolas de marihuana y vapeadores con aceite de THC valorado en más de dos millones de euros, en una de las mayores incautaciones recientes de este tipo de productos en el país.

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